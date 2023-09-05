每月生活費僅7千還有剩！日男拒租房「住車上」　無壓力拚夢想

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現在他平時在一間澡堂打工，上班時間為早上9點30分到下午3點左右，下班的閒暇時間則會到處去散步，同時拍攝Youtube影片。由於在受訪當時，他的YouTube頻道訂閱人數尚未滿1000人，未達成YouTube收益門檻（訂閱數必須滿1000人次、過去12 個月內累積4000小時的有效公開影片觀看時數），因此無法靠頻道盈利維生。
他靠著每周4次去澡堂打工獲得薪資，每個月平均收入約7萬日圓（約台幣1.5萬元），再繳交1.5萬日圓（約台幣3300元）的學貸後，每月可利用的生活費剩下3.5萬日圓，但他每個月仍能存下一點錢。
這名「車上生活者」指出，他絕大部分的花費都在飲食上，平常不會有長途的移動，因此不會花太多的油資和停車費，若有網購也是選擇寄到便利商店。如果有需要使用電腦或是手機時，則是會使用網購來的太陽能板提供電源，而洗澡、洗衣服在打工的地方都能完成。
他坦言，由於是住在戶外，因此有時候也會碰上有年輕人吵鬧，或是發生危險的日子，「雖然住在車上也會出現冬天太冷、夏天太熱的問題，但我很高興有這麼高的自由度來彌補這些不足」。
他的車上生活已經持續約莫一年多，他認為如果能夠忍受酷暑、寒冷，還有長時間的獨處，或許隱居車上的生活也是不錯，不過他的終極目標，則是希望哪天可以買下一塊土地，過著自給自足的生活。