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每月生活費僅7千還有剩！日男拒租房「住車上」　無壓力拚夢想

▲一位34歲日本男子靠打工維生，平常不租房都在車上生活。（圖／翻攝自日刊SPA！)
▲一位34歲日本男子靠打工維生，平常不租房都在車上生活。（圖／翻攝自日刊SPA！)

國際中心徐筱晴／綜合報導

全球房價、物價年年飆漲，使得「買房」對於許多人來說，變成遙不可及的夢想，但就算是租屋，仍得背負高額租金的負擔。日本一名34歲男子因此拒絕租房，直接住在一台車上，而他每個月的生活費僅3.5萬日圓（約台幣7700元）。自稱「只是個車上生活者（ただの車上生活者）」的他也透露人生夢想就是能夠買一塊地，並過著自給自足的生活。

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根據日媒《日刊SPA！》報導，日本一名經營著YouTube頻道「只是個車上生活者（ただの車上生活者）」的34歲Youtuber，曾經有一份正職工作，但在工作4年半之後，便辭職回老家打工維生，在31歲的時候決定，要在車上過生活。

現在他平時在一間澡堂打工，上班時間為早上9點30分到下午3點左右，下班的閒暇時間則會到處去散步，同時拍攝Youtube影片。由於在受訪當時，他的YouTube頻道訂閱人數尚未滿1000人，未達成YouTube收益門檻（訂閱數必須滿1000人次、過去12 個月內累積4000小時的有效公開影片觀看時數），因此無法靠頻道盈利維生。

他靠著每周4次去澡堂打工獲得薪資，每個月平均收入約7萬日圓（約台幣1.5萬元），再繳交1.5萬日圓（約台幣3300元）的學貸後，每月可利用的生活費剩下3.5萬日圓，但他每個月仍能存下一點錢。

這名「車上生活者」指出，他絕大部分的花費都在飲食上，平常不會有長途的移動，因此不會花太多的油資和停車費，若有網購也是選擇寄到便利商店。如果有需要使用電腦或是手機時，則是會使用網購來的太陽能板提供電源，而洗澡、洗衣服在打工的地方都能完成。

他坦言，由於是住在戶外，因此有時候也會碰上有年輕人吵鬧，或是發生危險的日子，「雖然住在車上也會出現冬天太冷、夏天太熱的問題，但我很高興有這麼高的自由度來彌補這些不足」。

他的車上生活已經持續約莫一年多，他認為如果能夠忍受酷暑、寒冷，還有長時間的獨處，或許隱居車上的生活也是不錯，不過他的終極目標，則是希望哪天可以買下一塊土地，過著自給自足的生活。


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