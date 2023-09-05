▲ 從電腦繪圖走向真實世界 Polestar Synergy純電超跑展現未來科技

我是廣告 請繼續往下閱讀
Polestar Synergy就跟他的名字一樣(Synergy有共同作用、合力、協力之意)，其實是由三個獲獎作品所結合的概念超跑，在2022年的Polestar設計大賽的主題是「永續性能」，因此600多輛參賽作品大多數都是零排放的超級跑車，而獲勝的外觀設計由來自巴黎的Devashish Deshmukh以及Swapnil Desai打造，但是富有未來感的內裝是由中國的李英祥設計，三個人的作品合併成為了這輛Polestar Synergy，當然這些獲獎者與原廠團隊花費超過六個月的時間才做出了這輛概念超跑。
基本上這輛車是一個1:1的超大模型，車輛並不具有移動的能力，長輛車長4.56公尺，而高卻只有1.07公尺，極端的比例讓大家關注著這輛車，而車輛周圍可以看到許多超大開口的空力設計，Polestar的執行長Thomas Ingenlath更表示這輛概念車證明了電動汽車也可以與燃油引擎的車款一樣令人興奮，而這輛車在IAA展演結束之後也將會移師美國進行展演，而2022年的設計大賽當中除了前述的三位設計師之外，其中來自波蘭的Kamil Kozil所設計的永續卡丁車也獲得了榮譽獎，這項比賽今年將會繼續進行，原廠將會很快就宣布相關的比賽規則。