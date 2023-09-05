迎接電動車時代 第五代 Renault Scenic E-Tech 正式登場

從電腦繪圖走向真實世界 Polestar Synergy純電超跑展現未來科技

▲ 從電腦繪圖走向真實世界 Polestar Synergy純電超跑展現未來科技
▲ 從電腦繪圖走向真實世界 Polestar Synergy純電超跑展現未來科技

Carture 車勢文化

在IAA慕尼黑車展上，我們看到Polestar推出了一輛電動超跑概念車，而這輛車其實是源自於Polestar設計大賽的優勝者，融合了三位不同設計師的設計，並且從電腦上的繪圖走向了真實世界，這輛車被原廠真的做出來了，1:1的尺寸就在IAA上真實呈現，而未來這輛車也將會有模型的製作，讓全球車迷都可以放在家中好好欣賞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Polestar Synergy純電超跑概念車款在IAA上展演，這輛車也是三位設計師的精髓之作。
Polestar Synergy純電超跑概念車款在IAA上展演，這輛車也是三位設計師的精髓之作。
Polestar Synergy就跟他的名字一樣(Synergy有共同作用、合力、協力之意)，其實是由三個獲獎作品所結合的概念超跑，在2022年的Polestar設計大賽的主題是「永續性能」，因此600多輛參賽作品大多數都是零排放的超級跑車，而獲勝的外觀設計由來自巴黎的Devashish Deshmukh以及Swapnil Desai打造，但是富有未來感的內裝是由中國的李英祥設計，三個人的作品合併成為了這輛Polestar Synergy，當然這些獲獎者與原廠團隊花費超過六個月的時間才做出了這輛概念超跑。

基本上這輛車是一個1:1的超大模型，車輛並不具有移動的能力，長輛車長4.56公尺，而高卻只有1.07公尺，極端的比例讓大家關注著這輛車，而車輛周圍可以看到許多超大開口的空力設計，Polestar的執行長Thomas Ingenlath更表示這輛概念車證明了電動汽車也可以與燃油引擎的車款一樣令人興奮，而這輛車在IAA展演結束之後也將會移師美國進行展演，而2022年的設計大賽當中除了前述的三位設計師之外，其中來自波蘭的Kamil Kozil所設計的永續卡丁車也獲得了榮譽獎，這項比賽今年將會繼續進行，原廠將會很快就宣布相關的比賽規則。

基本上這輛車是個1:1的超大模型，4.56公尺長，不過只有1.07公尺高。
基本上這輛車是個1:1的超大模型，4.56公尺長，不過只有1.07公尺高。
車輛外觀由巴黎的兩位設計師設計，而內裝則由中國的設計師打造。
車輛外觀由巴黎的兩位設計師設計，而內裝則由中國的設計師打造。
整輛車周遭圍繞著許多超大開口的空力設計，富有前衛感受相當令人喜愛。
整輛車周遭圍繞著許多超大開口的空力設計，富有前衛感受相當令人喜愛。
內部只有一個人的座位，當然這輛車未來也不會進行量產。
內部只有一個人的座位，當然這輛車未來也不會進行量產。
除了Polestar Synergy純電超跑概念之外，來自波蘭的設計師Kamil Kozil所打造的永續卡丁車也獲獎。
除了Polestar Synergy純電超跑概念之外，來自波蘭的設計師Kamil Kozil所打造的永續卡丁車也獲獎。

移動空間饗宴　Lexus LM 350h 四人座 實拍

向各位報告一則不幸消息，據傳Nissan Altima將於2025年退場

就是要嗆Tesla，Zeekr 001 FR用1,265匹將Model S Plaid壓落地

配備曲面螢幕與副駕螢幕，Audi釋出Q6 e-tron座艙圖

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞