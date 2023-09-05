林逸欣閨密昏迷10多天！醒來記憶停留12歲：為什麼你們都變成大人
「音樂精靈」林逸欣（Shara）全新創作專輯《墜FALLING》，是她坦承所有創作中最誠實的一張作品，裡頭10首歌圍繞著這兩年身邊人事物的變遷與傷逝，首波歌曲〈出去走走〉是她為當時昏迷的閨密所寫，林逸欣表示雖然能做的只有等待，但是如同曲名〈出去走走〉，「是我陪伴好姊妹時，宛如枕邊細語，希望她快快醒來，跟愛她的我們一起出去走走！」林逸欣面對接踵而來的人生重擊，雖帶點哀傷的寫曲，自認體質「偏浪漫」的她，卻巧思用正面、陽光的編曲來包裝，恰如〈出去走走〉就編成三拍子的圓舞曲，帶點童話、童趣的風格，被粉絲譽為很有宮崎駿動畫配樂的感覺，林逸欣聽聞作勢擊掌，說：「如果大家有被療癒的感覺，那也就達到我想要的了！」林逸欣並在自然系導演邱柏昶（Birdy）帶領下，特地南下墾丁拍攝〈出去走走〉MV，在兩天一夜的行程中，搶拍日出、夕陽，林逸欣在潮起潮落的音律下感受大山大海，還勇敢爬上山崖邊的吉普車捕捉到夕陽西下那最後一刻耀眼，登高望遠的林逸欣，形容當太陽奮力在隱沒前，將餘光噴墨與海天融為一體的剎那，自己被那壯麗深深的震懾與感動，久久不能自已，當回過神來，她療癒般笑說：「吸飽日月精華了！」
記者楊穎軒／綜合報導
林逸欣〈出去走走〉是為從小一起長大的一位好姊妹所寫，像是她單方面的對話，希望好友聽到後可以趕快醒來，果然閨密在昏迷病榻10多天終於醒來，但戲劇性地是，閨密的記憶只走到了12歲，還停留在小學六年級，醒來後看到大家訝異為何大家的容貌和樣態都已經是「大人」，還惦記著是否快要期末考和鋼琴檢定，催促大家要一起練琴，讓林逸欣非常心疼，也因為閨密的意識「回」到了過去學童時期，自然還沒有遇見相伴一生的丈夫以及小孩，因此當下她對最親密的家庭成員並沒有連結度，當下的衝擊非常大，但理智要她試著去填補、喚醒空白的記憶、去接受這一切，林逸欣也盛讚朋友的先生，一年來對另一半溫柔備至的照料和護理，看到閨密日有成長的記憶，是林逸欣最開心的一件事情，「也發現想要說給她聽的美好回憶，都不是什麼了不起的特殊日子，而是我們日復一日、最日常不過的小事，這件事也提醒了我更珍惜每個平凡的時刻。」
林逸欣在金曲大導Birdy安排下，一行6人團隊輕裝，南下墾丁祕境捕捉朝日和夕陽的魔幻之光，在兩天一夜行程中，第一天抵達即刻搶拍夕陽美景，收工後投宿在Birdy開設的民宿，就像是在朋友家中一樣自在，第二天凌晨三點即起床，搶拍東方日出的第一道曙光，林逸欣說Birdy很chill，一拍到日出，就喊收工衝浪去了，「整趟拍攝旅程，真的就好像朋友『出去走走』般easy，像小旅行一般，超級開心的！」林逸欣説：「導演在MV中用大海呼應了幸福的意象，因為我從小就喜歡看海，大海是一個充滿我與家人朋友美好回憶的地方，海浪聲好像在跟你對話，療癒著你。」林逸欣分享自己最喜歡跟爸媽去海邊；在台北突然想看海，就會衝去淡水，她笑說：「有次跟朋友兩個人超級想看海，不管當時已經夜深，決定直接搭計程車衝淡水，後來才發現那時剛好接近農曆七月半，事後想想覺得有點太瘋狂了！」而在回程路上，一行人特別繞去知名網美店大啖甜點，都成為日常最美好的回憶！
林逸欣〈出去走走〉MV沒有過多的故事情節，也沒有華麗的服裝造型，導演Birdy用最真實的鏡頭捕捉林逸欣自然的瞬間，從歌詞、音樂、影像都貫徹了「Less is more」的初衷，讓人更容易接收無修飾的純粹情感，就像「等候」時刻那個最純粹的盼望！此外，林逸欣《今天我們出去走走》巡演也將正式展開，9/16 (六)19:30在桃園「ThERE音樂展演空間」、9/17 (日)19:30在台中「沃茲新創空間(忠明館)」、9/30 (六)19:30在台南「漂丿白鷺」、10/15 (日)19:30、在高雄「洛克音樂藝文展演空間」，11/4 (六)19:30、在台北「CORNER MAX」，其中台北站是一年一度的生日音樂會，「節目配置和長度將是旗艦版，與巡演其他場有所不同，也會有期間限定的專屬紀念禮，希望粉絲不要錯過！」，購票請洽「KKTIX」。