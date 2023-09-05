電動車真的超好賺？Lucid執行長年薪達121.3億元
大企業的執行長擁有超高年薪不是什麼新聞，但是突破百億大關依舊成為大家討論焦點，美國新興電動車品牌Lucid的執行長Peter Rawlinson在2022年領的薪水來到3.8億美金，折合台幣大約是121.3億元，這是GM通用汽車老闆的11倍，其薪水更是僅次於Nvidia的執行長而已。
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年薪121.3億元是什麼樣的概念，等同於一天就可以賺進3,300萬左右，這樣的收入相當不正常，這比美國所有的汽車大廠執行長都還要更高，但其實翻開整體的薪資結構你就會發現很大一部分是因為股票的獎勵，因為Peter Rawlinson在2022年的基本薪資只有57.5萬美金(對比一般人還是蠻多的)，折合台幣約1,835萬元，但是其股票獎勵就高達3.7億美金，而股票選擇權的收益也來到550萬美金，意味著他的薪資根本就只是零錢而已。
攤開美國大企業的執行長收入，Peter Rawlinson只輸給了Nvidia的執行長而已，後者在2022年的收入達5億美金，不過如果你有印象的話，其實特斯拉創辦任兼執行長在2021年更是得到了235億美金的收入，這才真的是無人能敵的境界，但他在2022年並沒有上榜，而前面提到的GM通用汽車執行長Mary Barra在2022年的收入排名則是第三，總收入達3,200萬美金，對比2021年下降了45%左右，而來看看其他家車廠的表現，福特執行長Jim Farley得到1,834萬美金、Rivian執行長RJ Scaringe得到101萬美金。