鄭伊健出沒日本賣場買菜！男神「55歲狀態」曝 無P照竟飄大叔味
55歲香港天王鄭伊健在《古惑仔》系列電影中，因飾演陳浩南一角而廣為人知，他以一頭飄逸的長髮為招牌，成為影視歌三棲巨星，還被港媒封為「香港第五天王」。鄭伊健2013年和老婆蒙嘉慧祕婚，因蒙嘉慧在日本經營房地產事業，夫妻倆也時常在日本被粉絲撞見，近日就有一名網友在日本福岡的大賣場巧遇鄭伊健，畫面曝光後，卻引來不少人直言：「有點中年大叔那味了。」
記者賴禹妡／綜合報導
鄭伊健近日在日本福岡大賣場被網友撞見，只見他依舊留著一頭長髮，推著裝滿日用品的購物推車，車上還擺了3杯可樂，另一張照片則是鄭伊健正在排隊結帳，前方女子的打扮及身形都神似蒙嘉慧，讓網友猜測鄭伊健應該是和老婆外出購物。
然而，鄭伊健在照片中的模樣，卻讓不少網友認為他面露中年大叔的老態，紛紛留言，「鄭伊健看起來老了很多」、「有點中年大叔那味了」、「萬年不變的長髮真是看膩了」、「看著還是挺憔悴的」、「老了好多，但沒有刻意保養也是正常的」。不過，也有網友幫忙緩頰，「顯得比大多數56歲的男人年輕，身材管理也很好」、「整理一下其實還是挺帥，感覺是髮型問題」、「我到了56歲都不一定有他這樣的狀態」。
鄭伊健自從移居日本後，就時常被大陸網友認為沒有愛國情懷，而頻繁遭到輿論攻擊，之後又因為蒙嘉慧在鄭伊健澳門演唱會上講日文，引起一陣熱議。不過也有不少人指出，鄭伊健想居住在哪一個國家，都是他的自由，無需受到素昧平生的網友干涉。