名家論壇》楊威利／台灣強化無人機戰力

我是廣告 請繼續往下閱讀
※無人機時代來臨。新聞
※看見台灣，好還要更好。
8月31日，平面媒體根據113年國防部送到立法院的預算書披露，陸海空軍將持續編列預算採購各式無人機，其中軍用商規無人機規模達到1779架。
※無人機時代來臨。
陸軍預計採購近程無人飛行載具、微型無人機、目獲型無人機；軍事用途分別是，地形限制下的偵察；執行滲透破壞、城鎮作戰與基地防衛作戰；船團的偵察。
海軍為陸用監偵型、提供飛彈發射車目標獲得；艦載無人機，提供兩棲運輸艦水面搜索、登陸灘頭與港口狀況；監偵型無人機，用於濱海城鎮與戰術陣地上。空軍為高高空無人機以及微型無人機。
這些無人機外界比較難理解，但用機體大小與航程長短，我們大致可以將無人機區分為微小、小、中與大型無人機四類。微小與小型無人機代表機種可以舉黑黃蜂（Black Hornet Nano）或渡鴉無人機（RQ-11 Raven）為例，主要用於陸軍小部隊的現場偵蒐，營區警戒等任務。
中型無人機以陰影（RQ7）或銳鳶無人機為代表，上述陸軍所列、用於偵測船團的目獲型無人機便是；海軍這類型無人機為陸用監偵型，會將偵獲目標通知飛彈發射車，也就是海軍陸基機動發射單元！空軍高高空無人機4架，與未來可能的騰雲二型無人機算是大型無人機，專司台灣周遭動態海空域的監偵。
三軍除採購各式無人機外也有無人機防護設備的採購與建置，在俄烏戰爭後大眾注意到無人機這類兵器的威力，現在編列預算大肆採購與建置雖然嫌晚，但還是比沒有好，這還真的要替軍方打氣與加油；後續要做的事情還有許多，例如無人機的配發、訓練、教範的編成與指導，實際配發部隊操演後的意見回饋、修正後再投入演訓等等，這些都需要時間演練，期望三軍各單位都能盡速完成接裝與備戰。之所以這麼急迫是因為中國無人機能量早已建構完整並形成戰力。
※看見台灣，好還要更好。
8月25日，已經算是國防部每日必發的台灣空域圖顯示，當天計有彩虹4、TB-001與BZK-005無人機，還有預警機、戰機、通訊對抗機等飛行器入侵我空域，整天的航跡圖呈現一幅「包圍台灣」的樣態，這種航跡圖是過往不曾看過的，先前這類航跡圖多半頂多繞到台灣東南邊、東北邊，但像這樣的包圍樣態確實沒有看過；後續幾天的航跡圖也是這種態勢。
對於共機這類航跡圖，大多數的軍事解讀為：1以大批戰機、無人機進犯我空域，消耗我空軍硬體與軟體的能量；2中國不能遂行戰爭作戰，於是只能以繞台或是進逼台灣空域，飛行員賺取承平時期的軍事功績；3提前練兵，不只是空軍大規模機隊共同演練，也是跨軍區海空軍兵種、各單位的實際聯合作戰演練。4呼應外交與台海局勢，當美國軍售台灣新聞宣佈，或是周國國家舉行聯合軍事演習時，就立即以大批機艦繞台藉以反應世局以對內安撫民心。
這類無人機大舉入侵防空識別區的作法，台灣應對的方式為嚴密監控，過往到目前的作法是派遣戰機跟隨與伴飛，偶爾視裝況需要公布影音檔或是照片，例如月日公佈照片，影片名稱為「惡靈退散」，顯示幻象戰機升空戒備的樣態。這些同框照片表示空軍監控作為，但有些評論會說戰機在前不是標準的攔截動作等等；不貴不要忘記了這是（擺拍）照片，不能用空軍戰術位置在後來論斷，況且空軍戰機多半會有僚機跟隨，2機為1單位。
空軍戰機能打下這些飛航器嗎？不能，雖然大眾看不起國際法與規範，但迄今這些國際法則還是制約著雙方政府，空軍飛行員們在天空上的「交火」只算是叫囂階段，還沒有發生擦槍走火的意外事件。
若共機以有人機侵犯，台灣空軍也派遣有人機上去，雖然表面上算是平局，但共軍飛航器架次多，長期1機對1機的結果對台灣並不划算；無人機來襲的話會更麻煩，快速機要攔截慢速機不是不可能，但誠如上述承平時期不能打下敵方飛航器，要伴飛的話會更難，快慢速機要同框事前要規劃好，因此無人機來襲最好的對抗方式就是派遣另一架無人機上去，以免落得上駟對下駟的窘況；但非常可惜的是台灣目前並沒有可匹配的無人機可以上去伴航。目前MQ9B無人機還未到位、而且用這類高價的大型無人機去對抗並不划算，算是對抗首選的騰雲無人機目前還未待驗證與撥發部隊，這狀況著實讓人著急。
有了採購大批無人機的預算編列是好事，但好還要更好，希望來年能夠看到國產騰雲二型無人機的採購預算出爐，更希望來年當中國類似TB-001無人機來襲時，由騰雲二型無人機升空並公佈伴航照片。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com