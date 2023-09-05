U18世界盃棒球賽／因雨延賽！中華隊明再戰波多黎各　孫易磊先發

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0900 波多黎各 VS 中華
1130 波多黎各 VS 韓國
1400 捷克VS墨西哥
★2023/09/03(日)場次 015【中華台北 VS 墨西哥】賽事開打時間原定 14:30 提前至中午 12:00 進行。 ★2023/09/04(一)場次 023【中華台北 VS 捷克】賽事因當日比賽舉辦地點停班停課，不開放進場觀賽。 ★2023/09/05(二)場次 029【波多黎各 VS 中華台北】賽事因雨延賽至 2023/09/06(三)上午 9:00 進行。 ※場次 G29 補賽當日預計上午 8:00 開始現場售票，不便之處敬請見諒。
相關票務處理辦法如下
※賽事非依原定時間舉行票券處理辦法
一、 2023/09/05 賽事可憑原票券觀賞同一場次補賽(2023/09/06)/原劃位座位為您保留，不需重新劃位，可直 接進場觀賞。
二、 退票辦法如下:
1. 因雨延賽或取消，請於各場次比賽日後三個工作日內寄回，逾期恕不接受退票。
2. 2023/09/03 賽事之票券:收件至 2023/09/06 截止;2023/09/07 起，即不再收件。
3. 2023/09/04 賽事之票券:收件至 2023/09/07 截止;2023/09/08 起，即不再收件。
4. 2023/09/05 賽事之票券:收件至 2023/09/08 截止;2023/09/09 起，即不再收件。
三、 退票方式(依據付款方式) 1. 信用卡付款:
A. 已取票者:以【郵寄退票】方式辧理。請下載及填寫退票申請表並附上票券正本退回，票面 全額將退刷至原購票之信用卡。
B. i.
ii.
未取票者:
2023/09/03 賽事、2023/09/05 賽事:以【線上退票(客服)】方式辦理。請下載及填寫退票申 請表，填妥退票申請表後，請點選【聯繫我們】進行線上申請，並以拍照或掃瞄的方 式，將退票申請表以電子檔方式上傳做為附件，若未提供退票申請表格將無法受理。票 面全額將退刷至原購票之信用卡。
2023/09/04 賽事:不需填寫退票申請表，退票作業拓元預計於 2023 年 9 月底前完成，票
面全額將退刷至原購票之信用卡。
2. ibon 付款:
A. 已取票者:以【郵寄退票】方式辧理。請下載及填寫退票申請表並附上票券正本退回，票款
匯款退至申請者指定帳戶。
四、 【郵寄退票】注意事項:請隨信附上票券正本、退票申請表正本、非刷卡訂單需附上存摺封面影本(包含 銀行名、分行名、戶名、帳號，帳戶以台灣本地銀行/郵局/農漁會信用合作社的台幣帳戶為限)，以掛 號郵寄或快遞方式寄回「105403 台北市松山區南京東路三段 270 號 10 樓 拓元售票系統 客服組 收」。 請勿親送，收件地址現場無法受理(為避免爭議，必須透過掛號或快遞等第三方郵寄系統配送並簽收)。 收件時間為週一至週五 10:00-18:00，適逢國定假日暫停服務。
五、 申請退票 5 個工作天後，請於訂單查詢確認訂單，訂單狀態將改為『主辦因素退票』，訂單狀態若無變 動，請務必向本系統客服確認退票進度(聯繫我們)，退款作業時間約 20 個工作天(收到退票申請且資料 完整起計算)，刷卡退款時間將依發卡行之作業時間為準。
六、 團體票券退票，請洽詢原購票單位辦理。