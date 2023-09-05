王心凌41歲生日來報喜！耗時180天製作新歌MV強勢回歸
「甜蜜教主」王心凌睽違5年即將在10月推出全新專輯《BITE BACK》，並在今（5）日41歲生日當天強勢回歸，推出全新冒險力作單曲〈BITE BACK〉，除了單曲數位上架，新曲MV也於今日同步推出。
記者黃雅琪／綜合報導
王心凌新單曲〈BITE BACK〉MV耗時180天製作，打造7大場景、6套風格截然不同的服裝，打造3D機器人版的王心凌和真人版王心凌共舞。此曲由入圍金曲最佳女歌手的劉柏辛，替王心凌量身創作，是王心凌以往沒有挑戰過的全新曲風，以氣勢磅礴的「反派角色」Synth、動感個性的Trap鼓點、融合最潮舞曲元素，讓王心凌的天使面與魔鬼面同時呈現在這首舞曲中。
配合歌曲的氣勢，MV由曾獲得金曲獎「最佳音樂錄影帶獎」的陳奕仁導演操刀，為MV打造東方新韻國潮、賽博龐克霓虹和摩登科技未來3大甜蜜宇宙主題，導演打造7大奇想場景，讓王心凌呈現出不同以往的霸氣！
在近4分鐘的MV中多次切換風格，展現王心凌多變的魅力，只是每次變裝都是從頭到腳的大工程，為了給粉絲更具可看性的MV，王心凌耗時費工換裝都甘之如飴，也因此她只能在轉景的車程上抓到時間休息片刻，笑說：「半小時的路程太短了，想再睡多一點。」王心凌「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」9月23日、9月24日首站即將於台北小巨蛋正式登場。