▲Mercedes-Benz OTA 線上更新推出全新娛樂與導航系統功能

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OTA 線上更新功能 #1：Dolby Atmos® 杜比全景聲及影片串流服務
相較傳統立體音效，Dolby Atmos® 杜比全景環繞音效可呈現更優異的音質，音樂整體清晰度、空間感及深度皆獲得顯著提升。無論是層層堆疊的各種樂器聲，或甚至歌手微小的停頓與換氣聲都能明顯感受，幾乎媲美現場演唱等級的聽覺饗宴，彷彿還原歌手們在錄音室的演唱。
影音串流平台的也是本次 MBUX 多媒體系統更新的重點功能，車主可透過如 YouTube 影音平台 APP，在車內享受絕佳影音體驗。
OTA 線上更新功能 #2: NewsFlash 與 Tourguide 語音功能
2022 年，Mercedes-Benz 於全球 8 個市場引進與 Hey Mercedes 智能語音結合，內建多達 5 種語言的 NewsFlash 語音功能，並宣告將在短期內於更多市場陸續推出。在最新版本的 NewsFlash 語音功能當中，使用者可 ”聆聽” 新聞，類別涵蓋商業、金融、體育、文化等豐富主題。此外，使用者亦可透過 Mercedes me App 設定最愛固定收聽的頻道，並透過 MBUX 語音功能，只要說「Hey Mercedes，播放新聞」，即可聆聽即時新聞。
Tourguide 語音導遊功能早在 2022 年便在德國當地市場成功推出兩款語言服務，如今也即將推行至英國、以及法國市場。使用者可透過「Hey Mercedes，開啟 Tourguide」語音指令來啟動，當車輛行經高速公路，偵測到褐色觀光景點指示時，MBUX 即會透過語音功能自動朗讀有關景點的資訊。
OTA 線上更新功能 #3：副駕駛座視聽系統支援全車音響播放、個人化照片設定
本次 OTA 更新的另一項功能聚焦於副駕駛座影音資訊螢幕，當副駕駛座乘客利用前方螢幕觀看電影或電視節目，可直接透過車內音響系統播放音效，無須再另外佩戴耳機裝置。此外，副駕駛座乘客亦可透過 Mercedes me App 選擇個人化照片，並顯示於前方螢幕上。
OTA 線上更新功能 #4：第一代 MBUX 多媒體系統亦列入更新範圍
除提供新車主最新世代的科技與用車體驗外，Mercedes-Benz 亦深刻了解現行車主對於品牌科技更新的期待，本次 OTA 線上更新特別針對搭載第一代 MBUX 多媒體系統的車款，新增 Google 地圖內容，將全球超過 2 億筆地點詳細資訊，包括營業時間、相關照片、星等與評論內容等等直接顯示在導航圖資上，以便車主查閱。此外，MBUX 多媒體系統也優化導航路線規劃與指引功能，並且顯示 PHEV、EV 等電動車型的純電行駛續航里程預估等資訊。
※ MBUX Entertainment Software Update MBUX 多媒體系統軟體更新（2.4）可針對多款車型提供 OTA 無線更新，可用功能因應各地市場狀況、販售車型、技術條件與個別配置等不同而有所差異。
OTA 線上更新功能一覽：
- Dolby Atmos® 杜比全景環繞音效支援 Apple Music；可裝配車型包括 223、297、295、294、167、232、配置 NTG7、Burmester® 音響系統之車型。
- 影音串流平台試用車型：223、297、296、295、294、以及已啟用 Entertainment Package Plus 之車型。
- NewsFlash 適用市場：奧地利、法國、奧地利、法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、瑞士、英國（台灣待公布）；支援語言：荷蘭語、英語（英國）、法語、德語、意大利語
- Tourguide 適用市場：法國、德國、英國
- 副駕駛座影音功能試用車型：297、296、295、294，配置 Hyperscreen 之車型。
- 個性化圖示適用車型：297、296、295、294、配置 Hyperscreen 與適用 Mercedes me App 之車型。
- Google 資訊更新適用車型：配置 NTG7、NTG6 導航系統之車型。