▲Certified Pre-Owned. 福斯原廠認證中古車推休旅車系中古車專案

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Volkswagen 深耕台灣市場，導入全亞洲首發 Certified Pre-Owned. 福斯原廠認證中古車，遵循德國原廠規範，以柔和線條延伸空間視覺，結合簡約色調凸顯現代氛圍，再透過數位化流程，展現新型態購車服務，傳達「德制品質」、「尊享服務」及「承諾如新」三大核心價值，除了認證10年內中古車，更允諾消費者八大保證2.0，包含原廠品質認證、原廠透明車歷、一站式輕鬆換購、購車退換保證、無限里程原廠保固與道路救援暢行服務，加上首創購前安心試駕、升級交車禮遇兩大服務，消費者可試乘指定之 Volkswagen 原廠認證中古車，而購車即享與新車相同待遇之專屬交車室、獲豐富交車大禮，輕鬆擁有優質的購車體驗。
不僅如此，Certified Pre-Owned. 福斯原廠認證中古車守護每一趟駕車旅程，凡購買之車主，享一年無限里程原廠保固，於保固期間內，如因原廠製造、組裝或零件品質發生瑕疵，針對瑕疵部分，提供免費維修服務；無法修護時，將免費更換瑕疵零件。當愛車發生緊急狀況需進廠維修時，即依照需求，獲最貼心的禮遇支援方案，包含代步車、大眾交通工具以及飯店住宿等項目。同時，只要為「福斯人禮遇計畫」會員，不受保固年限限制，會員期間內皆可申請24小時道路救援服務。針對秋季銷售方案，凡購買 The T-Family 德藝休旅系列中古車，包含The T-Cross、T-Roc、Tiguan及Touran 消費者，加入「福斯人禮遇計畫」成為會員，即可於 My Volkswagen App 獲得 NT$6,600 之福斯原廠精品禮券，而 Volkswagen 車主舊換新購車補助，購買 The Tiguan 380 TSI R-Line Performance、The Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance，以及The Tiguan R享有最高 NT$50,000 的換購優惠，歡迎車主和消費者蒞臨Certified Pre-Owned. 福斯原廠認證中古車，親自鑑賞全新展示中心和 Volkswagen 德藝車款。