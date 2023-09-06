《NOWnews》AI主播倪珍首播！結合AI大數據分析帶來嶄新新聞體驗

巴西總統頻繁出國訪問　學者：提高國家能見度

▲巴西總統魯拉第3任期開始後8個月內，一共訪問19個國家。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統魯拉第3任期開始後8個月內，一共訪問19個國家。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）巴西總統魯拉第3任期開始後8個月內，一共訪問19個國家，學者表示，這是多種因素的結果，包括魯拉本身個性、前總統波索納洛任期內的鎖國政策等，都是為了提高巴西能見度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在8個月內一共訪問19個國家，和2007年他第2次擔任總統開始後1年內的紀錄相同。這些國家包括阿根廷、美國、中國、安哥拉和南非。2003年魯拉首次執政那一年，訪問13個國家。

魯拉頻繁出國訪問有2個主因，包括波索納洛（Jair Bolsonaro）任期結束後，需要在國際上重新定位巴西，以及魯拉個人風格傾向對外交政策的興趣更大。

巴西FAAP大學國際關係教授麥格諾達（Fernanda Magnotta）說，魯拉多次國際訪問與波索納洛任內對外政策不穩定，需要將巴西重新置於世界地圖上有關。

巴西資深外交官巴波薩（Rubens Barbosa）認為，波索納洛任內的「鎖國政策」，導致希望接近巴西的國家，其需求在當時沒有得到滿足。

根據巴西外交部數據，魯拉第3任期已與48位國家或政府領袖雙邊會議；而波索納洛任內只與31位元首會晤。

麥格諾達指出，對魯拉這類個性的國家領袖而言，國際關係是一種提高國家及其政府在國際舞台能見度的方法，得以捍衛國家最大利益；魯拉相信，將巴西定位為全球參與者而不僅僅是中等或區域大國符合國家利益。

聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）說，魯拉的目標是努力擴大巴西能見度和影響力，吸引投資人、創造商機，增加與其他國家交流。

然而，魯拉頻繁出國訪問也引起反對派甚至黨內盟友批評，稱魯拉似乎對俄烏戰爭等國際議題比對解決國內政治經濟難題更感興趣。

巴西政府官員指出，魯拉預計將參與20國集團（G20）會議，並訪問古巴和參加聯合國大會，接著會接受手術治療慢性股骨疼痛。（編輯：張芷瑄）1120906

巴西無飢餓計畫　對抗糧食不安全和極端貧困

巴西測試週休3日　9月起部分公司試行

巴西總統否認金磚國家反西方　為伊朗、中國、俄羅斯辯護

金磚國家峰會　巴西總統對俄烏衝突保持中立

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞