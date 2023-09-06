巴西總統頻繁出國訪問　學者：提高國家能見度

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魯拉頻繁出國訪問有2個主因，包括波索納洛（Jair Bolsonaro）任期結束後，需要在國際上重新定位巴西，以及魯拉個人風格傾向對外交政策的興趣更大。
巴西FAAP大學國際關係教授麥格諾達（Fernanda Magnotta）說，魯拉多次國際訪問與波索納洛任內對外政策不穩定，需要將巴西重新置於世界地圖上有關。
巴西資深外交官巴波薩（Rubens Barbosa）認為，波索納洛任內的「鎖國政策」，導致希望接近巴西的國家，其需求在當時沒有得到滿足。
根據巴西外交部數據，魯拉第3任期已與48位國家或政府領袖雙邊會議；而波索納洛任內只與31位元首會晤。
麥格諾達指出，對魯拉這類個性的國家領袖而言，國際關係是一種提高國家及其政府在國際舞台能見度的方法，得以捍衛國家最大利益；魯拉相信，將巴西定位為全球參與者而不僅僅是中等或區域大國符合國家利益。
聖保羅FGV基金會國際關係教授史圖恩克（Oliver Stuenkel）說，魯拉的目標是努力擴大巴西能見度和影響力，吸引投資人、創造商機，增加與其他國家交流。
然而，魯拉頻繁出國訪問也引起反對派甚至黨內盟友批評，稱魯拉似乎對俄烏戰爭等國際議題比對解決國內政治經濟難題更感興趣。
巴西政府官員指出，魯拉預計將參與20國集團（G20）會議，並訪問古巴和參加聯合國大會，接著會接受手術治療慢性股骨疼痛。（編輯：張芷瑄）1120906