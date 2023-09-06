蔡英文見證3文件簽署　史瓦帝尼國王：推動台灣參與聯合國機構

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在專機停妥後，我駐史帝尼王國大使梁洪昇及史國外交部禮賓司長Swazi Patrick Dlamini登機迎接，史國總理戴克禮（Cleopas Dlamini）則於機梯前親迎，並陪同蔡英文行經儀隊禮兵及欣賞史國傳統迎賓舞蹈，接著，蔡英文與國王恩史瓦帝三世進行會談，雙方就衛生醫療、雙邊關係、婦女賦權、經貿合作等議題進行廣泛意見交流。
會談結束後，蔡英文與恩史瓦帝三世共同見證我經濟部長王美花、史國經濟企畫暨發展部長吉納（Tambo Gina）偕兩國大使簽署「婦女創業小額信貸循環基金瞭解備忘錄」、高雄市長陳其邁與史京市長Vusi Tembe簽署《高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定》，以及海外投資開發股份有限公司（OIDC）總經理鍾家富與史瓦帝尼國家石油公司（ENPC）執行長Nhlanhla Dlamini簽署合作備忘錄。
蔡英文致詞時表示，此行受邀前來祝賀三個節日，第一是祝賀史瓦帝尼王國建國55週年，第二是祝福恩史瓦帝三世國王55歲生日快樂，第三則是兩國建交55週年；同時，感謝史瓦帝尼長期支持台灣的國際參與，及兩國長久以來相互扶持的情誼。
蔡英文指出，今天所簽署的三項合作文件，對兩國關係來講非常重要，也為未來的關係建立了新的里程碑。第一個協定是有關婦女賦權，性別平等是台灣特別重視的議題，尤其近年來，希望能幫助創業的婦女，提供資金支持，讓她們能夠開展自己事業。
蔡英文進一步指出，第二個文件是台灣與史瓦帝尼兩個主要城市締結姊妹市，這不僅是兩個中央政府之間的關係，更希望看到這種關係加深，讓彼此的城市能夠互動並相互幫助，也因此，很高興高雄市長陳其邁前來參加今天的簽署儀式，相信陳市長認為，締結姐妹市關係對高雄市非常有益。
蔡英文接續說，第三份是雙方討論相當久的一個計畫。她要特別感謝國王的幫忙，讓這個計畫實現，期待這個計畫成功執行，能夠在史瓦帝尼興建戰略儲油槽，從而使能源供應更加安全。
恩史瓦帝三世指出，史國人民努力向第一世界國家學習，致力改善生活水準，很感謝台灣的支持，台灣是第一世界國家的典範，今天簽署的備忘錄是兩國持續合作的重要里程碑。
恩史瓦帝三世說，他相信台史合作有助史國發展，包括農村電氣化，史國現在幾乎到處有電可用，這也是因為台灣的支持，除了能源，也有文化、經貿等其他方面的合作計畫；此外，目前已有很多台灣公司在史國經營，史國歡迎更多商業投資，為史國人民創造更多機會。
恩史瓦帝三世國王提到，史國相當關切台灣在國際場域還不能完整參與的議題，他們將會持續推動台灣參與所有聯合國機構，讓台灣能與世界交流，獲得面對挑戰所需的資訊，期盼全世界人民能活得和諧、幸福、互相支持，若台灣能參與國際組織，就能獲得資訊和支持。