MLB／大谷翔平二度TJ手術恐需完全關機 3種療法治肘傷能更快復出
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平，因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂，很可能將進行生涯第二度的Tommy John手術，不過除了TJ手術之外，美媒也提到3種不同的療法，可以大幅縮短復出的時間。
記者路皓惟/綜合報導
根據《The Athletic》資深記者Ken Rosenthal表示，據多位美國職棒醫療專家表示，大谷有3種不同的手術選擇，分別是「混合式手術（Hybrid Surgery）」、「使用內部支撐（Internal Brace）進行韌帶修復」，以及「修復手術而非重建手術」。
混合式手術是一種在移植靭帶的同時使用人工靭帶進行加固的手術，過去明尼蘇達雙城隊日籍投手前田健太和坦帕灣光芒隊投手Tyler Glasnow竟曾採取這樣的治療方式，這種手術的好處是復原時間較短，前田在2021年9月1日接受手術後，約一年就恢復到可以比賽的狀態。
Ken Rosenthal提到，如果大谷翔平選擇修復手術而非重建手術的話，僅需9到10個月的修復期，比起Tommy John手術恢復時間至少一年，甚至有時長達17至18個月，復出時間會將大幅減少。
Rosenthal指出，第二次接受Tommy John手術通常會更複雜，復出時間也比以往更久，而且風險也大，有醫生就表示，如果大谷選擇再次進行TJ手術，下個賽季可能要放棄專職打者，必須好好養傷。