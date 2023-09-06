代子娶妻！兒子逃婚逼老父上陣　印尼荒謬婚禮引熱議

印尼近期一場荒謬婚禮引起當地居民熱議，原因在於婚禮現場沒有新郎，但雙方家長執意進行婚禮，使得新郎的父親代替兒子娶親，跟新娘一起完成結婚儀式。雖然新娘事後表示備感屈辱，但不會對男方提告，會等新郎「逃亡回來」再和對方商議。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據當地媒體報導，印尼南哈瑪黑拉縣（Kabupaten Halmahera Selatan）一名新郎選擇在婚禮前落跑，當嘉賓陸續抵達婚禮現場，卻遲遲不見新郎的蹤影。新娘的哥哥表示，家人到達現場後，才被告知新郎不見的消息，也聯繫不上新郎，但雙方親友都已入座，新郎的家長竟然不打算取消婚禮，反而讓新郎的父親「臨時上陣」，頂替兒子的位置，堅持把新娘娶回家。從婚禮影片可以看出，穿一件峇迪（Batik）的男子，疑似就是公公，隨後，新娘也與新郎的父親完成了婚禮誓言。
新娘的哥哥維斯托（Wisto Ahmad）指出，新娘其實原本有其他交往很久的對象，但受到家人阻撓，執意要新娘嫁給此次婚禮的新郎，而新郎本身對新娘也沒有感情，也是被家人逼迫成親，因此才選擇逃婚。雖然女方為了婚禮花了7600令吉（約新台幣5.2萬），但新娘表示不會提告新郎，會等他回來後再溝通。
雙方家長執意完成的荒謬婚禮在網路上引發話題，不過根據《8 World新聞網》報導，印尼當地律師倪永（Ongky Nyong）說，雖然公公代打結婚，不過依照當地的伊斯蘭法，這是無效的。