戀上泰勒絲1個月就分手！前男友馬修街頭熱吻新歡　狂留愛的痕跡

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之後兩人還去了一家咖啡廳小憩，等待餐點時小倆口忍不住忘情熱吻，而後離去咖啡廳走在街上時，馬修還刻意向女方撒嬌，假裝自己走不動了，讓Gabbriette立刻送上愛的抱抱，還不忘在馬修臉上送上香吻，馬修也回敬對方一個吻，在整條街上，雙方不斷留下「愛的痕跡」。
事實上，馬修今年5月傳出與泰勒絲交往，沒想到才僅僅交往1個月這段戀情就玩完，傳出戀情時，馬修的許多黑料就被爆出，包含他在The 1975走紅後，選擇吸毒，還在社群媒體上公開，拿著賺到的錢買毒，甚至一度毒品上癮，搞砸樂隊表演。此外，馬修還曾傳出疑似經常在演唱會上性騷擾粉絲的行為，甚至屢屢失言。
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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