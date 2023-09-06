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戀上泰勒絲1個月就分手！前男友馬修街頭熱吻新歡　狂留愛的痕跡

▲馬修希利（右圖）與泰勒絲（左圖）僅交往1個月就分手，如今新戀情曝光。（圖／翻攝馬修IG、泰勒絲IG）
▲馬修希利（右圖）與泰勒絲（左圖）僅交往1個月就分手，如今新戀情曝光。（圖／翻攝馬修IG、泰勒絲IG）

記者吳雨婕／綜合報導

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）於今年4月分手交往6年的演員喬歐文（Joe Alwyn），隨即與英國搖滾樂團The 1975的主唱馬修希利（Matty Healy）交往，可是兩人僅交往了1個月就火速分手，當時馬修過往吸毒、性騷擾等黑歷史也遭抖出，近來馬修則是被爆出有了新戀情，女方是模特兒Gabbriette Bechtel。

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馬修今年6月與泰勒絲分手後，相隔3個月的時間隨即被狗仔拍到與模特兒Gabbriette Bechtel在紐約街頭約會，據《Page 6》報導，馬修與Gabbriette兩人都打扮輕便，手牽手走在街上，有時女方還會勾著男方的手臂。

▲The 1975成團21年，受度來台開唱。（圖／翻攝The 1975臉書）
▲▼The 1975主唱馬修希利（上圖左二），在街頭與女模特兒Gabbriette Bechtel（下圖）熱吻。（圖／翻攝The 1975臉書、翻攝Gabbriette Bechtel IG）
▲馬修在街頭與女模Gabbriette Bechtel熱吻。（圖／翻攝Gabbriette Bechtel IG）
 
之後兩人還去了一家咖啡廳小憩，等待餐點時小倆口忍不住忘情熱吻，而後離去咖啡廳走在街上時，馬修還刻意向女方撒嬌，假裝自己走不動了，讓Gabbriette立刻送上愛的抱抱，還不忘在馬修臉上送上香吻，馬修也回敬對方一個吻，在整條街上，雙方不斷留下「愛的痕跡」。

事實上，馬修今年5月傳出與泰勒絲交往，沒想到才僅僅交往1個月這段戀情就玩完，傳出戀情時，馬修的許多黑料就被爆出，包含他在The 1975走紅後，選擇吸毒，還在社群媒體上公開，拿著賺到的錢買毒，甚至一度毒品上癮，搞砸樂隊表演。此外，馬修還曾傳出疑似經常在演唱會上性騷擾粉絲的行為，甚至屢屢失言。


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