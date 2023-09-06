威尼斯2024試辦入城收費制　一日行遊客收費175元

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這項醞釀已久的計畫仍需進一步獲得市議會批准。市議會將於12日召開會議。
目前仍有許多細節尚待釐清，例如官方會釋出多少張的入城票券。
然而，議會行政官員今天同意試辦30天，且試辦日期會分散在2024年春夏的國定假日和週末。
威尼斯官員發布聲明表示，新措施並不適用於居民、通勤人士、學生，以及14歲以下兒童，且在威尼斯過夜的旅客也無須購票。
聲明說，這項措施的「目的是控制某些時段的一日遊人數，以配合這座城市的脆弱性和獨特性」。
根據官方數據，去年有約320萬人次在威尼斯歷史中心過夜；相較之下，威尼斯市中心居民僅約5萬人。
聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）於1987年將威尼斯列為「超群的建築巨作」，但也警告有必要採取「更永續的旅遊管理」。
聯合國教科文組織今年7月31日更警告說，鑒於氣候變遷以及大眾旅遊（mass tourism）等一系列的問題，威尼斯面臨著「不可逆」的損害。
入城收費計畫最早於2019年提出，起初因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致遊客卻步而延後實施，後來又因技術和程序問題而一延再延。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120906