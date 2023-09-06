最後一天！拿坡里炸雞「整桶腿排」199元　肯德基、麥當勞買1送1

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拿坡里歡慶93軍人節加碼優惠最後一天，9月6日止拿坡里炸雞專賣店限定，「出示證件（福利證/福利優友卡/軍人證）」或「穿著軍服」，「1台斤腿排桶」特價199元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價389元（原價496元）。
提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。建議可先電話預訂餐點、或線上訂餐並完成付款，再到店取餐更方便。
📌肯德基「買一送一」！7塊炸雞桶299元
肯德基開學季加碼延長優惠，即日起至9月18日，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。
即日起至9月14日平日每周一至周四，線上預訂快取開賣「香雞總動員」，開吃咔啦脆雞大腿排、紐奧良無骨雞腿排、3塊雞塊、小薯，只要149元，盒內還附用餐手套，豪邁手抓更好吃。而9月8日至9月17日每週五至週日，肯德基超狂推出「香雞狂饗桶」，一次爽吃7塊咔啦脆雞限時優惠只要299元，限肯德基內用、外帶，不適用於外送。
📌麥當勞：夏季優惠券、歡樂送皆「買一送一」 歡樂送也「買一送一」
麥當勞超狂開賣史上最貴一顆385元「螯龍蝦堡」。「夏季優惠券」則即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至9月19日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
📌摩斯「漢堡＋飲料」75元起優惠！蒟蒻禮盒「買一送一」
摩斯漢堡開學為學生送上早餐優惠，即日起至9月17日，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」一套優惠價79元，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」、「元氣牛肉蛋堡＋摩斯咖啡(M)」每套優惠價都89元，而且飲料都能換成冰紅茶、熱紅茶，或加價升級成拿鐵咖啡。
最划算的是，使用安心取溫馨送還可獨享「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋咖啡或紅茶」2組150元優惠，換算下來每套才75元。摩斯漢堡線上商城也推出量購優惠，粉絲最愛的蒟蒻禮盒「買一箱送一箱」。