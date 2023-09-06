八仙過海有難度　蔣萬安分析台北立委選情：5穩定、2艱困、1複雜

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蔣萬安分析台北市8個選區中，其中艱困的選區就是士林北投（由國民黨張斯綱出戰現任立委吳思瑤，新黨侯漢廷）、士林大同區（由市議員游淑惠出戰市議員王世堅）是相對比較艱困的選區，特別是游淑慧的那一區；蔣萬安說，「不過游淑慧很有戰鬥力，也有熱忱服務地方，議題也能針對在地居民需求提出，還是有力拚的機會，可以選得很漂亮。」
至於目前提名僵持已久的中正萬華，國民黨傳今日要提名市議員鍾小平出戰，但另一名在地議員應曉薇則向國民黨中央報備參選。蔣萬安說，這一區比較複雜，當然需要整合，國民黨在地議員都非常優秀；對於是否整合不良，他說，相關的提名與協調溝通，相信黨中央都有通盤整體考量，不能只是看單一選區，應該看整個台北市及立委選區規畫，他會再跟北市黨部主委黃呂錦茹談看看，甚至跟黨中央，不過既然已經確定提名人選，就是全力支持黨提名的候選人。
蔣萬安也提到，自己的本命區（松山、北松山）的國民黨參選人王鴻薇的選情目前看是穩定，但也不能掉以輕心，整體選區的氛圍、氣勢還是很重要，他用台語表示，「選舉最怕人家說『穩上』的」；其他如文山南中正、大安文山、港湖、及信義南松山也是相對穩定選區。
對於侯友宜，蔣萬安說一定是支持的，因為是由國民黨推出的候選人；另對於鴻海創辦人郭台銘、甚至民眾黨主席柯文哲，希望在野能夠整合，這樣才有跟民進黨總統候選人賴清德抗衡。蔣萬安也提到，國民黨要獲勝最大的關鍵是「團結一致」，在野有那麼多候選人出來不是所樂見的，整合才有機會政黨輪替。