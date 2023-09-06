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八仙過海有難度　蔣萬安分析台北立委選情：5穩定、2艱困、1複雜

▲台北市長蔣萬安分析台北市立委選情：5穩定、2艱困、1複雜。（圖／POP撞新聞提供）
▲台北市長蔣萬安分析台北市立委選情：5穩定、2艱困、1複雜。（圖／POP撞新聞提供）

記者邱新博／台北報導

台北市長蔣萬安今（6）日接受媒體人黃暐瀚專訪，談到對於2024國民黨總統大選以及台北市八個立委選區的看法，蔣萬安表示，對於總統一定支持侯友宜，也希望在野能整合、國民黨能團結；至於立委選舉部分，他分析，有5個選區選情「穩定」、2個選區「艱困」、1個選區「複雜」。

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蔣萬安今接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚問及對於2024總統大選與台北市區域立委選舉，蔣萬兒先表示，選舉不到最後一刻，其實很難預估，不知道選舉會贏還是會輸，他認為都應該要抱持戒慎恐懼，拚搏到最後一刻。

蔣萬安分析台北市8個選區中，其中艱困的選區就是士林北投（由國民黨張斯綱出戰現任立委吳思瑤，新黨侯漢廷）、士林大同區（由市議員游淑惠出戰市議員王世堅）是相對比較艱困的選區，特別是游淑慧的那一區；蔣萬安說，「不過游淑慧很有戰鬥力，也有熱忱服務地方，議題也能針對在地居民需求提出，還是有力拚的機會，可以選得很漂亮。」

至於目前提名僵持已久的中正萬華，國民黨傳今日要提名市議員鍾小平出戰，但另一名在地議員應曉薇則向國民黨中央報備參選。蔣萬安說，這一區比較複雜，當然需要整合，國民黨在地議員都非常優秀；對於是否整合不良，他說，相關的提名與協調溝通，相信黨中央都有通盤整體考量，不能只是看單一選區，應該看整個台北市及立委選區規畫，他會再跟北市黨部主委黃呂錦茹談看看，甚至跟黨中央，不過既然已經確定提名人選，就是全力支持黨提名的候選人。

蔣萬安也提到，自己的本命區（松山、北松山）的國民黨參選人王鴻薇的選情目前看是穩定，但也不能掉以輕心，整體選區的氛圍、氣勢還是很重要，他用台語表示，「選舉最怕人家說『穩上』的」；其他如文山南中正、大安文山、港湖、及信義南松山也是相對穩定選區。

對於侯友宜，蔣萬安說一定是支持的，因為是由國民黨推出的候選人；另對於鴻海創辦人郭台銘、甚至民眾黨主席柯文哲，希望在野能夠整合，這樣才有跟民進黨總統候選人賴清德抗衡。蔣萬安也提到，國民黨要獲勝最大的關鍵是「團結一致」，在野有那麼多候選人出來不是所樂見的，整合才有機會政黨輪替。

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