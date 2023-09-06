破紀錄！越南今年成立新創公司逾十萬間 中小企業崛起
越南經濟雖然面臨出口業訂單衰竭、房市泡沫化和工廠的基礎建設不足等等問題，但外國投資人仍相當看好越南經濟前景，而當地的新創公司也正急遽增加中。越南政府計劃和投資部門（MPI）報告顯示，今年前8個月，越南新成立的企業數量達到破紀錄的103,658家，比去年同期激增2.3%，創下歷史新高。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《越南快訊（VnExpress)》，光8月份一整個月，全國新創企業數量便超過1.4萬多家，比去年同期增長17.9%。新成立的企業中，以教育業的新公司數量增幅最高，達35%；其次是醫療保健行業，增加18.9%；人力資源服務、旅遊、機械設備租賃及其他配套服務業則增加16.3%。
雖然新創公司數量增加，但新公司的資本總額卻下降14.7%，足見中小企業慢慢崛起。為了幫助企業發展，越南政府計劃和投資部門（MPI）副部長表示，將採取靈活、有效且積極的貨幣財政措施和推出優惠貸款政策，希望能幫助企業消彌製造產品上的困難。
今年對越南經濟而言可說是喜憂參半，一方面疫後旅遊復甦有益於越南觀光業，但另一方面今年歐美消費者掀起旅遊潮，反而減少物質上的消費，間接導致歐美公司庫存量過高、對越南工廠訂單銳減，部份工廠只能以裁員來縮減生產成本，越南失業率在今年創下新高，而越南的房市也出現泡沫化危機，經濟表現不如預期，讓政府相當緊張。