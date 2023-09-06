開學了！台科大學長姐不藏私　書卷獎得主公開讀書秘技、協助新生

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陳素芬說，剛開學，新生們對於大學的學習生活可能需要時間摸索，因此透過書卷獎學生們無私的分享，以學長姐的角度在不同面向提供幫助，這些學生不只分享課業上的學習技巧，也有許多生活態度、時間管理、心情調適等不同建議，難得的是，書卷獎得主不是只分享成功的經驗，也有不少人分享學習上曾遇到的挫折與失敗，希望這些分享對其他學生有所幫助。
台科大電機所學生李杺蓉表示，大一的時候因為玩社團，成績不是太好，大二開始認真讀書，電機系大二的課業繁重，且加上電子學等專業科目，從未學習過專業科目、從高中畢業的她，會詢問高職的同學，同學們也很有耐心的教她。
李杺蓉上課認真聽做筆記，會和一些朋友一起讀書，她認為多認識朋友建立人脈很重要，包括詢問學長姐如何選課、要考古題，或是組成讀書小組，可以勇於發問、一起讀書、互相幫助。
台科大材料系學生施恩怡不僅是學校泳隊，也是書卷獎得主。施恩怡說，自己不是反應特別快的，而是穩扎穩打的學生，游泳隊練習和讀書幾乎已經佔了生活大部分的時間，因此上課會更專心聽，將老師講的重點畫下來，考前刷題目再複習。
台科大資工系學生陳錡揅今年已推甄上台大研究所就讀，大學時從企管系轉到資工系，跨領域的轉換讓他必須比別人花更多時間在課業上，也需要透過更多網路線上影片或是線上教學自修。
陳錡揅說，就像下週要上線上代數的課程，自己會先看、先練習，程式也自己先寫。他說，大學時期完全沒有社團，尤其要從管院轉資工系，先去修資工課的時候，由於難度差太多，常常都得讀到凌晨4點多才睡。
陳錡揅很會找學習資源，像是他上大學時從來沒和外國人說過話，便利用台科大外語學習中心的資源，每週和外師花1小時用英文對談，英文因此慢慢進步。此外，他也有組讀書的群組，他認為讀書有伴很重要，在讀書群組有不懂的就馬上問同學，老師上課完，回家就當下直接複習，勤寫題目，讓他跨領域轉系後還拿到書卷獎。
台科大表示，書卷獎得主共同認為最重要的讀書致勝關鍵在於「理解」，上課聽懂比狂抄筆記重要，有問題也要馬上問、馬上解決，並建議同學們多使用各式網路資源或是英語學習資源，多和外師、外籍生練習英文，多認識學長姐或與同學組成讀書群組。
此外，選擇自己有興趣的課程，會更能啟發學習興趣與熱情，也容易有好的成績表現，最後設定目標、可以讓自己更能堅持下去獲得好成績。