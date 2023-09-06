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學霸星二代／于美人兒子瑞士名校畢業致詞感人　她飆淚：被圈粉了

▲于美人曬出和兒子4年前後在學校的對比照，坦言看到MAX擔任畢業致詞代表非常感動。（圖／翻攝自于美人FB）
▲于美人曬出和兒子4年前後在學校的對比照，坦言看到MAX擔任畢業致詞代表非常感動。（圖／翻攝自于美人FB）

記者江芷稜／綜合報導

每對父母都有望子成龍的期許，知名主持人于美人也不例外，當過補習班老師的她家風開明，非常鼓勵子女勇敢追夢，兒子MAX在2019年9月前往瑞士餐旅名校、洛桑旅館管理學院（EHL）讀書，在疫情衝擊之下延誤2年，今年終於順利畢業，還被票選擔任畢業生致詞的代表，讓她相當佩服，笑說兒子比自己還早當選，忍不住感動落淚。

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▲于美人心疼兒子眼睛罹患罕見疾病，無法服兵役。（圖／翻攝自于美人FB）
▲于美人心疼兒子眼睛罹患罕見疾病，無法服兵役。（圖／翻攝自于美人FB）
其實于美人的兒子MAX患有罕見疾病「非典型虹彩炎自體免疫攻擊」，有一隻眼睛非常弱視、幾乎看不見，因此免服兵役，她心疼感嘆：「我還是希望孩子能當兵啊。」疫情期間兒子延誤了2年時間，終於完成瑞士的學業、論文與飯店實習，于美人也放下心中大石。

于美人兒子今年邀請她去瑞士參加畢業典禮，還透露要給她一個驚喜，沒想到MAX獲高票當選擔任畢業生致詞的代表，看著兒子走上台發表感言，于美人感動掉淚，表示這是很大的驚喜。

▲于美人為兒子優秀表現感動，直呼被圈粉了。（圖／翻攝自于美人FB）
▲于美人為兒子優秀表現感動，直呼被圈粉了。（圖／翻攝自于美人FB）
畢業典禮結束後，于美人母子一起在學校合影，穿著和4年前相同的服裝、在相同地點拍下紀念照，校內老師、同學都對MAX表現讚譽有加，當媽媽的人開心又很欣慰，感覺自己也被兒子圈粉了，MAX預計今年返國，對於媽媽要競選立委的夢想，他也非常支持，于美人透露兒子知道她要參選，直呼這真的太酷了，母子都支持對方不畏困難，勇於挑戰自己的夢想。

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