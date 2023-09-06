董事長樂團鈞董「16歲正妹愛女」曝光！最美星二代網暴動認岳父
董事長樂團近日推出《聽歌學母語第二季》，其中第3集上線讓網友以為邀請到公關帝王－羅蘭來進行拍攝，仔細看才發現這位「台版羅蘭」真實身分是董事長樂團貝斯手鈞董。此外，近來鈞董在社群媒體曬出16歲正妹女兒的照片，沒想到照片一發布後，馬上讓他成了「國民岳父」。
記者吳雨婕／綜合報導
前陣子開學，鈞董看見同溫層中的家長們都在社群分享小孩開學的照片，隨手在臉書分享了很久沒曬的女兒照，沒想到照片一出立刻被拱為「國民岳父」，鈞董笑說，終於掌握流量密碼，連綜藝咖海產都頻頻到鈞董臉書溫馨喊「爸」。
不少網友表示羨慕鈞董住在女子宿舍，而在看了《聽歌學母語第二季》，許多人終於明白大女兒十頭身的好比例來自於鈞董，表示基因真的很重要，熟識鈞董一家人的朋友說：「女兒身高顏質皆遺傳自鈞董夫婦，這一家四口各個都有三高『身高、顏質高、人氣高』。」
《聽歌學母語第二季》第三集以〈新男性的復仇〉MV進行部分改編，MV中的林清華（鈞董飾）經過時空背景的轉換，由原來到酒店消費的客人轉換為公關店中服務客人的紅牌「台灣羅蘭」，影片中更可以看到年輕時的鈞董照片，讓人直呼年輕時也太像長髮的Rain，團員們則是紛紛做證鈞董年輕時真的長得像Rain。