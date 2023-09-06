要讓人人有希望！賴清德拋國家希望工程3面向　打造智慧科技島

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賴清德致詞時表示，今天是首度以總統參選人身份召開記者會，公布國家希望工程，向國人報告其治國理念、國政藍圖，目的就是希望讓國家的主人人人都有希望、人人能帶給國家希望。
賴清德特別感謝國家政策藍圖召集人，同時也是青平台基金會董事長鄭麗君，及陳東升、呂曜志，三大智庫及其率領的超過200多位、來自社會各界的專家學者代表，「國家希望工程」才得以在無數次討論與辯論中，激盪、淬煉、凝聚而成，「每一位參與其中的人，都貢獻所長，為國家貢獻心力」。
賴清德回憶，國家希望工程匯聚他行醫、學醫、棄醫從政理念，並提到他過去擔任國大、立委、台南市長、行政院長、副總統經歷，強調治理國家「我有想法，更有做法」。他說，國家希望工程是以中央、地方歷練，與其所見所聞、對國家深刻反省等，凝聚其中。
賴清德提到，國家希望工程共有三面向，分別為「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、「公義永續的台灣」。他說，和平無價、戰爭沒有贏家，因此要為和平奮鬥，「印太和平、整個世界就會和平」，他會以中華民國台灣團結社會，秉持總統蔡英文四大堅持，及他所提出的和平四大支柱行動方案，用民主團結社會。
在「創新繁榮的台灣」部分，賴清德指出，要大膽投資新創產業，如物聯網、AR、VR、區塊鍊等，要把台灣打造為「智慧科技島」促進AI產業化，也要從生產要素驅動轉型為「創新驅動」的成長模式；另外，要打造「新創雨林生態系」、優化新創事業投資環境行動方案，透過人才、資金、法規、市場等面向，協助建構完善且國際化的新創雨林生態系，讓「人人有發展的機會」。
最後，在「公義永續的台灣」上，賴清德說，要讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人擁有幸福、弱勢者得到照顧。他提到，要擴大政府社會投資，包括0-6歲國家一起養2.0、居住三對策、長照3.0；邁向多元平權社會，包含勞動平權、性別平權、族群平權、健康權益；建立安定公義社會，堅定打擊黑、金、槍、毒、詐。