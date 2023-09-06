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民進黨內鬨再一樁！陳癸佑宣佈參選、暗諷蔡培慧「水里吳三桂」

▲前南投水里鄉長陳癸佑今舉行參選說明會，宣布將以無黨籍身份挑戰現任立委培慧。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.06）
▲前南投水里鄉長陳癸佑今舉行參選說明會，宣布將以無黨籍身份挑戰現任立委培慧。（圖／記者顏幸如攝，2023.09.06）

記者顏幸如／南投報導

被民進黨停權的前南投縣水里鄉長陳癸佑，今舉行參選說明會，宣布將以無黨籍參選南投縣第二選區立委。他主張民進黨應勸退現任立委蔡培慧，讓蔡回到第一選區與現任立委馬文君競爭，並批評蔡培慧當中辦執行長時大開生態倒車，贊成將日月潭淤沙排入水里溪，讓「水里出現吳三桂」。

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陳癸佑2020年以水里鄉長身分參選南投縣第2選區立委，以2萬票之差不敵挑戰3連霸的國民黨立委許淑華。許淑華當選縣長後，他不滿民進黨以徵召方式提名蔡培慧參與補選，以拒繳一萬元公職分擔金表達訴求，遭民進黨停權處分。

陳癸佑今（6）日在水里靈德宮舉行參選說明會，強調打死不退，他表示並非不想循黨內管道參選，而是之前因拒繳分擔金被停權，加上黨中央已內定蔡培慧，根本出不了頭。

▲陳癸佑強調不會主動退黨，「要開除黨籍，就讓他們依相關規定處理。」（圖／記者顏幸如攝，2023.09.06）
▲陳癸佑強調不會主動退黨，「要開除黨籍，就讓他們依相關規定處理。」（圖／記者顏幸如攝，2023.09.06）
民進黨在南投第1選區（烏溪線）提名縣黨部主委、縣議員蔡銘軒；第2選區（濁水溪線）提名現任立委蔡培慧。對於綠營鬧內鬨，恐將讓國民黨對手縣議員游顥漁翁得利，陳癸佑透露，民進黨有打電話給他，「但我都沒有接，因為不知道是誰打的」。他表示2020年是他在濁水溪線選，主張民進黨應該要勸退蔡培慧，讓她回烏溪線跟強棒馬文君拚，或繼續努力拚縣長。

陳癸佑批評蔡培慧當中辦執行長時，曾在台電的協調會贊成日月潭淤砂排入水里溪，非常不可取。他說，全世界都在做生態保育，水里溪是全台灣唯一流過城鎮鬧區的乾淨溪流，蔡培慧卻要把淤泥排入水里溪，不僅不符合時代趨勢，也對水里鄉親非常不公平，歷史上有吳三桂引清兵入關，水里也有吳三桂「引污水入水里溪」。據他了解，這案子年底就會執行，必須透過他當選才能阻止。

▲蔡培慧甫就任立委不到半年，積極投入連任選舉。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.09.06）
▲蔡培慧甫就任立委不到半年，積極投入連任選舉。（圖／翻攝蔡培慧臉書，2023.09.06）
外傳他跳出來參選，是有人在背後資助，目的是拉下蔡培慧。陳癸佑強調自己有當選的信心，不主動宣佈退黨是因對民進黨有感情，「如果要開除黨籍，就讓他們依相關規定處理。」至於總統支持誰？陳癸佑說，自己心裡已有人選，等各黨派總統候選人決定後就會明瞭。 

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