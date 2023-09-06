民進黨內鬨再一樁！陳癸佑宣佈參選、暗諷蔡培慧「水里吳三桂」

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陳癸佑今（6）日在水里靈德宮舉行參選說明會，強調打死不退，他表示並非不想循黨內管道參選，而是之前因拒繳分擔金被停權，加上黨中央已內定蔡培慧，根本出不了頭。
民進黨在南投第1選區（烏溪線）提名縣黨部主委、縣議員蔡銘軒；第2選區（濁水溪線）提名現任立委蔡培慧。對於綠營鬧內鬨，恐將讓國民黨對手縣議員游顥漁翁得利，陳癸佑透露，民進黨有打電話給他，「但我都沒有接，因為不知道是誰打的」。他表示2020年是他在濁水溪線選，主張民進黨應該要勸退蔡培慧，讓她回烏溪線跟強棒馬文君拚，或繼續努力拚縣長。
陳癸佑批評蔡培慧當中辦執行長時，曾在台電的協調會贊成日月潭淤砂排入水里溪，非常不可取。他說，全世界都在做生態保育，水里溪是全台灣唯一流過城鎮鬧區的乾淨溪流，蔡培慧卻要把淤泥排入水里溪，不僅不符合時代趨勢，也對水里鄉親非常不公平，歷史上有吳三桂引清兵入關，水里也有吳三桂「引污水入水里溪」。據他了解，這案子年底就會執行，必須透過他當選才能阻止。
外傳他跳出來參選，是有人在背後資助，目的是拉下蔡培慧。陳癸佑強調自己有當選的信心，不主動宣佈退黨是因對民進黨有感情，「如果要開除黨籍，就讓他們依相關規定處理。」至於總統支持誰？陳癸佑說，自己心裡已有人選，等各黨派總統候選人決定後就會明瞭。