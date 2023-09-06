任賢齊遭爆做這事只要1分鐘！200萬人都知道了 樂天女孩就在旁邊
任賢齊暌違12年發行專輯，昨（5）日晚間舉辦的專輯發片直播記者會，除了中港台三地破200萬歌迷線上齊聚把握這難得的一刻，圈內9位好友小蟲老師、舒淇、張震嶽、劉若英、五月天、郝雲、八三夭、告五人、劉宇寧特別錄製影片，以及樂天女孩熱情助陣，齊心祝賀任賢齊壯闊歸來，新專輯《在路上》大賣，其中郝雲還爆料任賢齊1分鐘就可以睡著的習慣。
記者吳雨婕／綜合報導
《在路上》可視為任賢齊人生中場的總整理與省思，展露強悍軀殼下的柔軟心緒，而這也是他過往作品鮮少展現的情緒面。因此發片直播記者會，特別選在熱炒店，主要是一種日常生活感，就像任賢齊的歌常陪伴生活左右，他一開場演唱新歌〈好久不見〉、經典歌曲〈想你啦〉、以及創作的新曲〈有一點寂寞〉等歌，一起快意歡唱，象徵著對久未見面的歌迷朋友，最熱情的問候。
五月天怪獸為任賢齊親自操刀製作、作曲，五月天也很期待任賢齊的新專輯，他們說：「齊哥唱出這過去十幾年來最新的心情和感觸，讓我們這群不小心變成男人，可以感受齊哥的心情。」對於任賢齊的為人處事，就如因《披荊斬棘》結識郝雲所說的，很難不喜歡他這個人，他還爆料：「小齊哥有個神功護體，躺在床上一分鐘不到就睡著了，而且他有個外號叫人間鬧鐘，每天都自己醒來，所以他身體狀態那麼好。」看到圈內好友的抽空錄製影片祝福，任賢齊感動地說：「覺得自己是幸福的歌手，我一路上遇到很多好人，為了一件事一起全力以赴、熱血沸騰的模樣很感動。」
此外，記者會上也有「啦啦隊女神」樂天女孩凱伊、溫妮、孟潔、嘎琳、芷軒、凱莉絲、琳妲熱情助陣，感謝任賢齊平常對於棒球的熱愛與支持，因此特別依據任賢齊的歌曲對應菜名，獻上一桌好菜，包括〈我出去一下〉的「麻辣草蝦」、〈我是一隻魚〉的泰式檸檬魚、〈心太軟〉的椒鹽軟殼蟹、〈傷心太平洋〉的海龍王、〈對摺〉的黃瓜海蜇皮等，最後並一起合唱〈春天花會開〉，預祝新歌百花「齊」放。