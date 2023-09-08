移民激增帶動醫療剛需　國際房東搶進溫哥華布局海外最夯標的

加拿大之所以成為海外商用不動產的新寵，主因在於兼具了投資者最在意的「安全」與「成長」兩大要件。經濟資訊透明的G7工業國，比東南亞國家更受高資產族群青睞，G7之中，美加兩國不僅貨幣相對強勢而穩定，也是國際企業設立據點的首要選擇，加上高資產族群將資金移往海外往往顧及分散風險以及為下一代進行資產配置，更讓加拿大憑藉治安良好與種族友善的優勢，在投資人的心中超車美國。
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溫哥華為亞洲進入加拿大的首要門戶，移民帶來的人口紅利尤其明顯，因應人口激增、舊城區發展飽和，市政府將溫哥華西區富人圈的Cambie Corridor這條黃金走廊定位為新都心，啟動大規模都市更新計畫，拆除老舊建築，賦予全新城市風貌，私人醫療大樓也陸續遭拆，迫使其中的執業診所暫時另覓棲身處。由於溫哥華主要公立醫療院所都集中於此區，聚客效應之下，私人醫療大樓也視這裡為夢想區段，被迫暫離的診所自然以搬回來為首要目標，使得原本就很搶手的醫療大樓空間越加供不應求。
看準醫療剛需強烈的長期大利多，源自台中七期、深耕溫哥華富人區的加拿大閣睿，最新力作「閣睿Marco Polo」醫療．教育商業廣場，選址Cambie Corridor黃金走廊最核心，蘭加拉-W49捷運站旁正角地、面對蘭加拉高爾夫球場，甫推出就吸引醫界人士熱烈探詢，加拿大第一醫療集團R-MEDY更一口氣購置逾半個樓層，規劃設立旗艦級診所，溫哥華大都會交響樂團VMO的教育中心與政府托育中心也將進駐，有了R-MEDY與VMO這兩大權威的「票房保證」，來自全球的海外買家紛紛搶進布局，躋身國際房東。
加拿大閣睿創辦人徐睿隆分析，溫哥華市區主要私人醫療大樓僅6棟，興建年份集中在1956至1983年間，目前已有3棟遭拆除，其中位於Cambie Corridor一帶的就有兩棟，「Cambie Corridor晉級為新都心，交通建設、商業機能大幅強化，嶄新的豪宅天際線將帶來數千戶新居民，醫療保健需求不言可喻。」加上「閣睿Marco Polo」緊鄰捷運站，旁邊就有溫斯頓邱吉爾中學、蘭加拉學院，十分鐘車程內可到達20餘所公私立中小學，自然也是補習與教育事業熱愛的據點。
「閣睿Marco Polo」醫療．教育商業廣場1樓規劃精品名店與咖啡館，3樓為教育事業樓層，6~8樓則為國際醫療樓層，特別聚焦牙醫、醫美、物理治療、預防醫學等預約制診所，且預先規劃充足停車位、醫療級空氣濾淨系統、牆面抗菌塗料、醫療水線、無障礙空間，滿足現代醫療所需，解決舊大樓永遠難解的困擾。
北美貨幣強勢穩定、商業不動產在加拿大免身分就可購置，加上醫療、教育業租約一簽數年，營運獲利穩定之後則會轉租為買，「閣睿Marco Polo」進可增值套利、退可出租獲利，國際房東攻守皆有漂亮的收益願景！