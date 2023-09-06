「智庫大聯盟」攜手推出國政藍圖　鄭麗君封賴清德政策控

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鄭麗君在致詞時提到，她過去曾在台灣智庫任職、參與新境界基金會對於十年政綱的研討，這幾年回到青平台基金會成立「永續民主研究中心」，與各界學者專家討論不同議題，並將成果彙整為「永續民主治理綱領」，過程中，同為「政策控」的賴清德也積極想了解大家的想法，讓大家有機會能分享討論結晶；她提到，雖然「永續民主治理綱領」與選舉無關，但很榮幸其中許多理念都被納入「國家希望工程」國政藍圖中。
鄭麗君笑稱，三個智庫與企業界朋友在賴清德的號召下，彷彿形成「智庫大聯盟」，有超過200位學者專家、企業代表與NGO夥伴集思廣益，將賴清德的從政理念與治國願景匯聚為國家希望工程。
她認為，國家希望工程不只是政策的總和，而是從核心價值出發，「以終為始」地先思考國家所追求的目標，再提出實踐路徑，規劃各領域的政策方案跟施政計畫，最終建構為一套完整的國政藍圖。
鄭麗君指出，國家希望工程希望讓民主社會中的每個人，都能看見希望、追求幸福，讓自己成為更好的自己，為下一世代來開創一個更永續、更有希望的未來，她常說「歷史不是一個人往前走一百步，而是要一百個人往前走一步」，期盼賴清德能帶領2300萬人的台灣一起攜手前進，一起走向民主和平、創新繁榮、公義永續的未來。
新境界文教基金會執行長致詞時陳東升表示，國家希望工程是長期累積成果，參與討論成員秉持民主治理、創新共榮、普惠包容的核心價值，形成具體政策。
陳東升以四個字來表達對政策內容的想法，分別為穩健、前瞻。他說，穩健是銜接蔡英文執政成果，再納入未來做得到、可行的政策；再來是「前瞻」，台灣未來10年、20年將碰到很多挑戰與困難，會先規劃、準備，而賴清德展現出一位深思熟慮，且有強烈使命感國家領導人的高度，從這個角度提出整體政策規劃。
台灣智庫執行長呂曜志提到，智庫是擔負起民間、企業、產業與政府的重要橋樑，期待未來台灣智庫能在台灣邁向民主、自由、公義與和平的道路上，繼續與賴清德及在座貴賓一起前行，為追求台灣成為一個更好的國家、一個更幸福的社會繼續打拚。