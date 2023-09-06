超高齡社會來臨！教團籲比照育嬰假　將有薪長照假入法

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依據《性別工作平等法》第20條規定，「受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以7日為限。」
而教師請假規則第3條第一項第一款也規定，「因事得請事假，每學年准給7日。其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假，每學年准給7日，其請假日數併入事假計算。事假及家庭照顧假合計超過7日者，應按日扣除薪給，其所遺課務代理費用應由學校支付。」
全教產指出，不管是7天或14天，對於許多教師而言，均嫌天數不足，故有「長照假」的需求，更甚者，需要「有薪長照假」。
目前公教人員保險法第35條規定，「被保險人加保年資滿1年以上，養育3足歲以下子女，辦理育嬰留職停薪並選擇繼續加保者，得請領育嬰留職停薪津貼。前項津貼，自留職停薪之日起，按月發給；最長發給6個月。但留職停薪期間未滿6個月者，以實際留職停薪月數發給；未滿1個月之畸零日數，按實際留職停薪日數計算。」
同法令第12條第一項第二款，針對育嬰留職停薪津貼規定，「按被保險人育嬰留職停薪當月起，往前推算6個月保險俸（薪）額之平均數百分之60計算」，行政院於110年7月1日起又有「軍公教人員育嬰留職停薪津貼加發措施」加發2成薪的政策。
全教產指出，也就是說，公教人員育嬰假前6個月有相當於6成本俸的津貼，有助於購買嬰兒的尿布、奶粉等，但是侍親假卻沒有，但老人也同樣需要尿布、奶粉，呼籲育嬰假的相關措施應是未來「長照假」可列入的配套選項。
全教產認為，照顧嬰兒也應照顧老人，政府應比照「育嬰假」、將「長照假」入法，若無法成為有薪假，也應比照「育嬰假」給予津貼，讓「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的理想發揮得淋漓盡致。