賴清德「國家希望工程」團隊曝光 馬政府官員朱敬一入列
民進黨總統參選人賴清德今（6）日舉辦首場「國家希望工程」國政說明會，說明未來施政願景，其智囊團也隨之曝光，包含新境界文教基金會副董事長邱義仁、青平台基金會董事長鄭麗君、台灣智庫榮譽董事長陳博志等人都到場力挺，而學者代表中，也納入曾在馬政府擔任國科會主委及政務委員的中研院院士朱敬一。
記者陳佩君／台北報導
賴清德端出政策牛肉，首場「國家希望工程」國政說明會上午在台北市台北市青少年發展暨家庭教育中心登場。而國家希望工程中，由賴清德擔任擘畫者，政策藍圖則集結新境界文教基金會、青平台、台灣智庫三大智庫，邀請200多位學者、專家、NGO等共同草擬。
在三大智庫中，均有代表出席，新境界基金會包含邱義仁、執行長陳東升、董事張建一（台灣經濟研究院院長）、董事吳介民（中央研究院社會學研究所研究員）、董事陳正然（無任所大使、數位經濟暨產業發展協會理事長）、李金龍（中興大學園藝系特約講座教授、前農委會主委）。
青平台基金會代表為鄭麗君、顧問朱敬一（中央研究院院士）、董事陳俊宏（東吳大學政治系教授）；台灣智庫代表為陳博志及執行長呂曜志。
在學者代表中，朱敬一的現身引發外界關切，他在馬政府時代，曾任國科會主委及政務委員，但後來與馬團隊漸行漸遠，總統蔡英文2016年就任後，發布他為駐世貿組織（WTO）代表團常任代表，擔任駐使逾3年。