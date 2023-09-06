《魯冰花》李淑楨當媽18年 創獨門懲罰女兒一次就怕
李淑楨及柯叔元11年前主演、飾演夫妻《城市奏鳴曲》，將在大愛推出的警察故事「真心英雄」重現。該劇描述太太警眷身分得母兼父職，對小孩的斯巴達教育，還有婆媳問題讓先生左右。李淑楨和前夫所生的女兒已經18歲，對於教育，她從不要求女兒成續，最重視的是「人格教育」。
記者蔡依庭／綜合報導
李淑楨談及，未來的世界會愈來愈複雜，資訊又多又龐大，希望從小就培養孩子能有明辨是非、自我決策及規劃的能力，可以自律的完成人生目標，有面對挫折的勇氣，還能有自省的人格特質，採取的方法就是「透過責任承擔與執行中去學習」。
不過，她的女兒曾經有段時間接電話都不稱呼她，於是她就請女兒連續叫10次媽媽，從此就改掉了不叫人的習慣。她更要求女兒每天要做家事，包含洗馬桶、吸地、吹完頭髮撿髮絲、淋浴之後刮玻璃水痕等，各種自律個性，還有「想法要徹底表達」，訓練掌控情緒做到精準的溝通，「雖然（女兒）是獨生女，但是從來沒有獲得予取予求的權力。我的父母向來要求我的應對進退、家務分擔、自律合作與時間管理」。
李淑楨教女兒明白身為一個孩子、一個學生及家庭的一份子，無論什麼角色都要負起應有的責任，有健全的人格成為一個「獨立思考、自主自重、懂得付出的人」。但李淑楨也有給自己壓力，每周至少煮2次晚餐，笑說：「用我的暗黑料理來協助她。」女兒今年考上大學，讓她也想跟著女兒回去讀書。