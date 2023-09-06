連任曝危機蔡培慧駁斥陳癸佑指控　對手游顥：在地與空降的摩擦

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陳癸佑今（6）日宣佈參選投2選區立委，並強調打死不退，他主張民進黨應勸退蔡培慧，讓她回烏溪線跟現的國民黨立委馬文君拚。他同時批評蔡培慧擔任中辦執行長時，曾在台電協調會贊成日月潭淤沙排入水里溪，歷史上有吳三桂引清兵入關，水里也有吳三桂「引污水入水里溪」。
蔡培慧則出示2年前會議紀錄，表示開會結論是台電大觀發電廠、中興工程顧問公司、日月潭風景區管理處、水里鄉公所就水里溪觀光資源、生態保護及工程經費做完善可行性評估，再與水里鄉公所協調取得共識。她指陳癸佑當時也在會議現場，提醒他「記得要看會議紀錄喔」！對於陳癸佑建議民進黨改徵召她到烏溪參選，蔡培慧表示，黨有既定提名程序，且已完成提名，自己會努力為南投服務。
陳癸佑宣佈參選，在地方出現所謂陰謀論，綠營盛傳背後有郭台銘系統策動，意在衝高郭獨立參選的連署人數，另方面可保送國民黨新人游顥上壘，對此游顥表示，他不認為自己有躺著選的本錢，會更加全力以赴準備選戰。
游顥認為，陳癸佑2020年代表民進黨參選立委獲得高票，是強勁對手，今天陳在地方政壇投下震撼彈，自己會戰戰兢兢，以更謹慎積極、接地氣的態度勤跑基層、博得鄉親支持。至於民進黨所謂陰謀論，他認為現在的參選人自主性高，不容易受到挑弄，問題癥結在於對手陣營在地與空降的摩擦，並意有所指的說「參選人該努力的功課，是先檢討自身，如何先人和而後政通，贏得所屬政黨或反對黨認同」。