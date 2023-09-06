北市條通商圈「酒店妹被黑道擄走」恐嚇！中山分局：未接獲報案
華燈初上翻版？近期一名東南亞新住民爆料，自己去年底到中山區的日式酒店上班，後來與老闆不合跳槽，卻有黑衣人將她綁架擄走，不僅要求她將手機中的客戶名單都刪除，也要求她不准去一間日式酒店上班，威脅「看是要吃子彈還是帶到山上活埋」，最後將她轟出酒店；對此，中山分局則表示，今年1月迄今並未接獲店家或小姐受到黑道恐嚇的案件。
記者孫唯容／綜合報導
中山分局查閱受理案件系統及110報案紀錄，2023年迄今並未接獲店家或小姐稱遭受黑道恐嚇等相關報案，經查列管之條通商圈特種行業場所（卡拉ok、酒店、舞廳、日式酒吧、飲酒店等），共計314家，皆依規定編排不定時臨檢，淨化該區治安。
中山分局指出，本分局長期主動針對不法幫派組織從事不法活動進行掃蕩，今年1月迄今已查獲幫派犯罪提報治平案件9案56人；其中包括今年2月間在林森北路條通商圈內查獲天道盟太陽聯盟暴力犯罪案件，並提報治平嫌犯5人；今年8月24日再針對酒店債務糾紛暴力案件，一舉逮捕竹聯幫郭姓角頭等5名成員。
至於條通商圈發展協會陳姓執行秘書賓士轎車違停部分，中山分局則回應，今年7月迄今，警方在該路段取締違規停車共13件，其中包括陳男賓士轎車2件；警方不因執法對象身分而有所差別待遇，將持續加強該路段違停取締，藉以維周邊住戶及用路人權益。