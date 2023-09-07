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新北小陽明水碓重劃區　「新花開」新案打造大坪效房！

▲水碓重劃區推出第二嶄新建案「新花開」，除了看好周邊利多、更在建案上注重結構安全。（圖／品牌提供）
▲水碓重劃區推出第二嶄新建案「新花開」，除了看好周邊利多、更在建案上注重結構安全。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

新北市政府推動「擴大五股（部分更寮與水碓地區）都市計畫」，從輔導工廠合法化、遷移，更規劃了達60公頃的五股夏綠地、同時增加公共建設五泰輕軌，五股翻轉過去給民眾的印象，其中水碓重劃區被譽為五股的「小陽明山」享絕美夜景之際更擁有低密度開發、絕美環境；區域價值持續增長之際，水碓重劃區推出第二嶄新建案「新花開」，除了看好周邊利多、更在建案上注重結構安全。

五股不僅在市容上完全翻轉，和「新莊知識產業園區」、「新北產業園區」串連，打造「新五科技走廊」，針對交通層面，新北市政府斥資33億推動五股交流道北上入口與匝道改善工程，便利串接國道1號，快速疏通車流銜接南北，且預計於2027年竣工，與「新花開」完工時間相同，直接可享交通利多；此外，五泰輕軌沿途經過蘆洲、五股、泰山，且串連機場捷運、新蘆線以及環狀線，其中F10就是水碓站，根據新北市政府捷運工程處，五泰輕軌將於2024年動工、2023年完工通車，正式納入北北桃捷運網洛，水碓重劃區未來整體發展相當可期。
 

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▲針對交通層面，新北市政府斥資33億推動五股交流道北上入口與匝道改善工程，便利串接國道1號，快速疏通車流銜接南北，且預計於2027年竣工，與「新花開」完工時間相同，直接可享交通利多。（圖／品牌提供）
▲針對交通層面，新北市政府斥資33億推動五股交流道北上入口與匝道改善工程，便利串接國道1號，快速疏通車流銜接南北，且預計於2027年竣工，與「新花開」完工時間相同，直接可享交通利多。（圖／品牌提供）
而說起五股最大的改變，正是生活機能的部分，將垃圾山轉變為五股夏綠地，打造休憩步道、生態水池等設施，更有無數的裝置藝術與五股夏綠地青創藝術節等活動興辦，成為新興家庭親子景點；另外，在「新花開」基地北邊，就是佔地10.5公頃的水碓景觀公園，園內有自行車道、健康步道等，佇立水碓景觀公園還能享受日景夜景，遠眺101、觀望大屯山群的壯麗景觀，從「新花開」實測腳程，約7分鐘可抵達。

「新花開」以25坪2房衛浴而言，面寬約為3米5，大面積落地窗銜接陽台，客廳採光充分，大門採用金亞鑄鋁防火門搭配耶魯電子鎖；廚房標配採用全套櫻花廚具，在基本三機之外多附微波烤箱，且整體櫥櫃也全採用櫻花，客廳與廚房之間則可以多設計中島，不僅區隔空間，還多了收納功能。

由於「新花開」室內空間規劃格局方正，2房而言主臥室的空間安排媲美公領域，連同次臥空間都能放下雙人床；衛浴採乾濕分離，採用日本INEX衛浴設備。「新花開」大一點的房型，30坪3房2衛而言，進門空間留有鞋櫃空間，可規劃穿鞋椅，客衛鄰近大門，便於住戶回到家先洗手滅菌，而30坪房型同樣採用獨立廚房；三房的房型皆在各房間雙面採光，皆能放置雙人床，主臥室可設計大面衣櫃，床的兩側也能放置床邊櫃。
 

▲「新花開」室內空間規劃格局方正，2房而言主臥室的空間安排媲美公領域，連同次臥空間都能放下雙人床。（圖／品牌提供）
▲「新花開」室內空間規劃格局方正，客廳與廚房之間則可以多設計中島，不僅區隔空間，還多了收納功能。（圖／品牌提供）
「新花開」作為水碓重劃區少數新案，也吸引了在地想換屋房的客群，總計70戶，與近鄰地區總價相似，但選擇「新花開」可買到高樓層含車位，同時享受五股夏綠地、水碓景觀公園與無數綠意街廓，生活恣意無虞。 


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