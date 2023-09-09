亞運倒數／《快打旋風5》世界冠軍領銜！電競有望是中華隊獎牌庫

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世界冠軍「石油王」出戰！《快打旋風5》誓言奪牌
2023杭州亞運電競項目，《快打旋風5》中華隊由野生的淡水人（陳禎偉）擔任教練，選手則由GamerBee（向玉麟）及Oil King（林立偉）代表出戰，「Oil King」石油王在今年4月參與格鬥遊戲大會「EVO Japan 2023」時，剛在冠軍賽以直落三擊敗日本選手，拿下世界冠軍的頭銜，也被公認是本屆電競項目中，中華隊最有機會奪牌的選手。
GamerBee則是一名3 歲才正式成為職業選手的《快打旋風5》老將，賽事經驗豐富的他也將全力力拼奪牌機會。2023杭州亞運將採用《快打旋風5冠軍版》PC版本，並於9月26、27日開起淘汰賽制，總決賽則預訂在9月28日晚間7點進行，比賽分成預賽和雙敗淘汰制，前期賽制採三戰兩勝，後續敗部決賽與總決賽將採七戰四勝（BO7）制。若日前有參與「亞運征途賽事」並獲勝的選手，將保送32強，其他非種子隊伍將抽籤展開預賽，爭取32強機會。
《絕地求生M》亞運不玩大逃殺！手機版「鐵人三項」全比速度
有別於一般玩家對絕地求生的印象，2023杭州亞運《絕地求生M》將以經典的玩法融合「鐵人三項」等現代體育賽事，衍生出「越野射擊大賽」，每場比賽共16名選手，4名選手組成一隊。比賽每階段，選手皆有目標射擊任務需完成，結束射擊任務後，團隊還需要駕車完成指定賽道，排名將根據參賽隊伍到達終點的先後決定。
2023杭州亞運《絕地求生M》，中華隊派出由隊伍ONE Team的教練及選手組成，5位選手分別是王金弘（Hong）、蔣健廷（HuoXuan）、王柏智（SharKK）、蔡宬鍑（ChengFu）、陳鴻明（JaeCarry），先前亞運前導賽事「亞運征途」中，中華隊前兩天表現出色，緊咬強敵中國，但最後一天決賽仍以總成績4分鐘之差飲恨落敗，不過也取得亞運東亞賽區第二種子的位置。