民眾不傻！直接降車價才有感 網推這款白牌神車：破盤價4萬有找
後疫情時代，各種物價飛漲，但是唯獨薪水與荷包沒有「長大」，為了照顧廣大消費者，不少機車業者都在這個時候推出優惠方案，讓民眾荷包有感，光陽直接推出GP125最低39800元的超殺方案，一口氣橫掃國內機車市場，短短一個月內就累積超過4萬台訂單。其他家業者想要跟進，但都難以推出更佛的破盤價，三陽雖然也努力想要推促銷，但最終促銷手法僅是政府的補助金折價搭配購車金，提出購車省2萬多元，但迪爵125原價要72000元，也讓部分網友認為「誠意不足」。
生活中心/綜合報導
儘管三陽努力促銷，希望用迪爵125省油的點打動消費者，但在景氣不好的時候，對通勤族最有感、也最有誠意的，可能不是那每個月省下的一點點零錢，而是希望業者能將優惠直接反應在購車價上，也難怪那些削價競爭的酸民留言不攻自破，因為價格絕對還是消費者重要考量之一，如今只有光陽GP125打出不到4萬的超低價，成為現今最划算的選擇。
光陽這次能獲得民心的關鍵，恐怕是落在國民白牌神車GP125實用度高、耐操又便宜，讓消費者購車CP值大大提高，不只這樣，Many125、Nice115兩款兼具時尚外觀與實用機能的熱銷車款，也挑戰LED機車史上最優惠促銷價43800元起。在這個貨比三家的年代，民眾也不會傻傻花大錢買寂寞，也因此各式車款讓民眾荷包有感的光陽於7、8月銷量大增。
各大業者推促銷，也持續引發網友熱議，大家都想要划算的代步車，業者也絞盡腦汁滿足民眾需求，荷包不長大，光陽就推國民車促銷，下殺市場最低價；近來因促銷太過搶手，GP125一週內現貨完售，民眾得要排隊等候，光陽增加產量加倍生產，現產現銷之外，同時也給出升級大地名流跟新豪邁的5000元補助金；針對喜歡漂亮外型車款的民眾，光陽也再推時尚輕巧的Many125、Nice115促銷價。只能說為了跟進消費者需求，光陽秉著國內機車大廠信念，持續推動促銷方案，此舉也讓不少同業跟進降價，但怎樣才是最划算的車款，還得民眾親自擦亮眼睛，貨比三家替自己省省荷包。