今日廣場》林家強／縱放郭信良的後果，誰要負責？

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南檢指出，高進見知悉佃西重劃案有利可圖，2019年間接洽重劃案業者欲購買抵費地，惟協議未果未完成買賣，郭、高竟共謀，由郭信良於2021年6月間出面，以高曾向重劃案業者提議買賣抵費地為由，向業者強行索賄。郭一出面就恫嚇廖姓業者，「你答應用便宜價格賣抵費地給高，怎麼沒履行？嘴巴答應就算數，當初買起來，利潤至少1500萬元以上...」廖姓業者因害怕郭信良以議長身分介入佃西重劃案進度，擔心之後會遭到郭刁難，同意支付1300萬，換取郭允諾盡快讓地政局同意地主登記。
郭信良及高進見涉犯《貪污治罪條例》罪嫌重大，7月6日遭當庭逮捕，經法院於7月7日裁定2人羈押禁見，直到昨天被台南地檢署依違反貪污治罪條例等罪嫌正式起訴，晚間郭信良以150萬交保，限制出境出海及限制住居。
法官讓罪嫌重大的郭信良以150萬交保，從法律層面看似乎並無不妥，但實際上是否真的合理？讓我們從幾個層面一一剖析。
首先，郭信良擔任台南市議會議長期間藉勢端勢，靠著議長職權向業者恫嚇、勒索，最後僅以150萬交保。郭信良從政多年，在地方呼風喚雨、縱橫藍綠，除了與民進黨在地立委是長期政治盟友，這次遭收押，也有不少藍營議員替他說話，其人脈之廣可見一斑。150萬的保釋金是否符合比例原則？以2021年爆發的立法委員集體收賄案為例，當時立委蘇震清1000萬元交保，其國會辦公室主任余學洋150萬元交保，就連期約時期較短、案情單純的前立委徐永明也以80萬交保，反觀郭信良涉案情節重大，最後僅以150萬就重獲自由，讓不少人跌破眼鏡。
第二，郭信良交保後，行動相對自由，不僅有和相關人等進行串供之虞，更令人擔心的是，郭信良是否會有潛逃的可能。台灣史上因涉貪遭判刑的政治人物中，落跑的都是大名鼎鼎的人物，像是前屏東縣長伍澤元以及前高雄市議會議長朱安雄。前屏東縣縣長伍澤元因為涉四汴頭弊案與八里污水廠弊案，保外就醫期間當選立委，利用出國考察機會潛逃至中國，最後客死他鄉。前高雄市議長「朱安雄」涉嫌賄選案定讞，被判1年10個月，但朱安雄潛逃中國，自此沒有再踏上台灣土地，去年家人間接承認他已離世。曾任高雄市議員、議長、高雄市市長，人稱「南霸天」的王玉雲，因中興銀超貸案掏空銀行73億，被判刑7年定讞，在入獄前潛逃中國，至死未歸。這些A咖級政治人物想要潛逃出境絕對不缺門路，法院讓郭信良輕易交保時，或許應該將這些血淋淋的前例納入考量，才不致於成為縱放罪犯的幫兇。
第三，隨著總統及立委選舉到來，此時郭信良交保，選舉過程中又能再次展現其政治影響力，讓地方上「陰謀論」四起。不少人猜測，郭信良恐怕會為了求生，把矛頭對準民進黨，連帶影響下屆有意爭取市長寶座的相關人選，讓人聯想的就是牽動下屆市長、議長布局。
我們期待檢調作為獨立機關，相信只要有任何不法情事，不管什麼黨派都應該積極介入偵辦到底，絕對不能受政治力影響，選擇性辦案。否則若司法成為「政治鬥爭」的打手，甚至意圖左右政治風向，豈不是台灣社會的悲哀。
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