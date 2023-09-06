特企／胡萬炯解開愛因斯坦夢想「統一場論」　探索宇宙誕生之謎！

我是廣告 請繼續往下閱讀
胡萬炯以新的理論與假設，對既有的物理定律提出更新一層的思考，同時也提出了各項證明來佐證新的觀點，為了將研究成果廣泛分享給更多人，他選擇透過著書論述的方式來完整解釋理論架構體系。在第五PLUS版的「統一場論」一書中，胡萬炯用相對論推導出「旋力場」的概念，旋力是大質量物體自轉會帶動周圍時空跟著轉動的作用力，可解釋為何八大行星在同平面(黃道面)以同太陽自轉方向繞太陽公轉，很多人都觀察到飛機順地球自轉方向飛比逆地球自轉方向飛來得快，疏不知這裡含有一自然基本力：旋力。同時嚴格證明「光是電磁波，也是重旋力波，而空間的最小單位就是光波傳遞的介質」，此一發現解釋了光速與時間相關的主因，完美地以四維時空矩陣（三維空間加一維時間）完成了統一場論。並把重力場、電場、磁場、旋力場、和熱力場等所有力場用一條方程式完美統一起來。本書並推導宇宙發生大霹靂的誕生詳細過程，與破解二十一世紀物理學兩朵烏雲：暗物質與暗能量之謎。
「統一場論」內容紮實豐富，且邏輯通暢，只要稍微學過物理化學相關知識，即可輕鬆地在胡萬炯的引導下，進入浩瀚無垠的宇宙探求真理，可以順著書中的思維，開啟全然不同的視野。
另外一本「萬物理論」則聚集了胡萬炯的理論精華，包含用新原子論破解量子力學中薛丁格之貓等悖論、新地震理論與地磁起源及地磁倒轉的成因等，其中最重要的內容莫過於「免疫架構理論」。胡萬炯表示，免疫架構理論創新獨立出抗病毒免疫反應，可延伸用來治療新冠肺炎或禽流感等病毒感染重症，而這正是當前全世界最迫切的需求，因而也獲得國際免疫學會正式官方期刊「前沿免疫學」等雜誌的刊登。「萬物理論（第五plus版）」及「統一場論（第五plus版）」是胡萬炯的嘔心瀝血之作，出版後在學界開始掀起討論，同時更獲得台大、中山、中興、北醫、中研院、國家衛生研究院等學者教授的高度認可與推薦，書籍被教育部評選為高中數理資優補充教材，也被推薦角逐金鼎獎和被學界推薦角逐中山學術著作獎。對宇宙學有興趣，對自然科學有濃厚興趣的讀者們，千萬不要錯過胡博士的兩本好書，詳細書籍內容介紹，請至博客來或三民書局網站查詢。更重要的是希望這些書中重要理論能推廣出去廣為人知，對社會產生重大貢獻。