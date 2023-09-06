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特企／胡萬炯解開愛因斯坦夢想「統一場論」　探索宇宙誕生之謎！

▲胡萬炯以新的理論與假設，對既有的物理定律提出更新一層的思考，同時也提出了各項證明來佐證新的觀點。（圖／品牌提供）
▲胡萬炯以新的理論與假設，對既有的物理定律提出更新一層的思考，同時也提出了各項證明來佐證新的觀點。（圖／品牌提供）

本報訊

近年來，在老高、自說自話的總裁、腦洞烏托邦、啾啾鞋、老鳴等知名youtuber的分享傳播之下，量子力學、維度、平行宇宙、超弦場論、暗物質、暗能量等宇宙未解之謎，漸漸走入大眾的視野。這些理論之所以迷人，主要原因就是因為「神祕難解」。不過事實上，台灣學者，也是醫師的胡萬炯早在數年前便破解了愛因斯坦終其一生都沒有解開的「統一場論」，並藉此逐步逼近宇宙的誕生與命運之謎。

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目前在慈濟醫院擔任研究型主治醫師的胡萬炯，台大醫學系畢業，是美國約翰霍普金斯大學博士（教育部公費留學），中研院博士後研究，且過往曾相繼於馬偕、新光醫學中心神經科等單位任職，並曾任德國物理學會、美國數學協會、美國地球物理聯盟、澳洲皇家化學學會等數個重要的研究組織的會員。

胡萬炯以新的理論與假設，對既有的物理定律提出更新一層的思考，同時也提出了各項證明來佐證新的觀點，為了將研究成果廣泛分享給更多人，他選擇透過著書論述的方式來完整解釋理論架構體系。在第五PLUS版的「統一場論」一書中，胡萬炯用相對論推導出「旋力場」的概念，旋力是大質量物體自轉會帶動周圍時空跟著轉動的作用力，可解釋為何八大行星在同平面(黃道面)以同太陽自轉方向繞太陽公轉，很多人都觀察到飛機順地球自轉方向飛比逆地球自轉方向飛來得快，疏不知這裡含有一自然基本力：旋力。同時嚴格證明「光是電磁波，也是重旋力波，而空間的最小單位就是光波傳遞的介質」，此一發現解釋了光速與時間相關的主因，完美地以四維時空矩陣（三維空間加一維時間）完成了統一場論。並把重力場、電場、磁場、旋力場、和熱力場等所有力場用一條方程式完美統一起來。本書並推導宇宙發生大霹靂的誕生詳細過程，與破解二十一世紀物理學兩朵烏雲：暗物質與暗能量之謎。

「統一場論」內容紮實豐富，且邏輯通暢，只要稍微學過物理化學相關知識，即可輕鬆地在胡萬炯的引導下，進入浩瀚無垠的宇宙探求真理，可以順著書中的思維，開啟全然不同的視野。

另外一本「萬物理論」則聚集了胡萬炯的理論精華，包含用新原子論破解量子力學中薛丁格之貓等悖論、新地震理論與地磁起源及地磁倒轉的成因等，其中最重要的內容莫過於「免疫架構理論」。胡萬炯表示，免疫架構理論創新獨立出抗病毒免疫反應，可延伸用來治療新冠肺炎或禽流感等病毒感染重症，而這正是當前全世界最迫切的需求，因而也獲得國際免疫學會正式官方期刊「前沿免疫學」等雜誌的刊登。「萬物理論（第五plus版）」及「統一場論（第五plus版）」是胡萬炯的嘔心瀝血之作，出版後在學界開始掀起討論，同時更獲得台大、中山、中興、北醫、中研院、國家衛生研究院等學者教授的高度認可與推薦，書籍被教育部評選為高中數理資優補充教材，也被推薦角逐金鼎獎和被學界推薦角逐中山學術著作獎。對宇宙學有興趣，對自然科學有濃厚興趣的讀者們，千萬不要錯過胡博士的兩本好書，詳細書籍內容介紹，請至博客來或三民書局網站查詢。更重要的是希望這些書中重要理論能推廣出去廣為人知，對社會產生重大貢獻。

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