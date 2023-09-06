MC HotDog熱狗「不當引用」道歉！朱德庸不願授權原因曝光
饒舌歌手MC HotDog熱狗推出新歌〈樓下的房客〉，沒想到卻爆出不當引用、抄襲，昨（5）日晚他在臉書發文向漫畫家朱德庸致歉，並趕緊將歌曲、MV一起下架，透露積極與朱德庸方面溝通，取得授權。針對此事，朱德庸回應，接受對方的道歉，但不想授權。
記者吳雨婕／綜合報導
熱狗的新歌〈樓下的房客〉被爆出抄襲漫畫家朱德庸於2004年所出版之《什麼事都在發生》一書中的〈跳樓〉，昨天他發出聲明向朱德庸道歉，提到自己看過該篇短文，卻不知道是朱德庸的作品，並把該曲全面下架，且原本要發布的MV無限期不公開，「我們公司上下，乃至於我本人，都犯了非常低級且嚴重的錯誤。關於我們審核查核如此不嚴謹，在此向朱德庸老師道歉。」
對於熱狗在社群媒體上的道歉聲明，朱德庸回應：「等了13天，終於等到公開道歉以及澄清，我接受這個道歉，但我不想在這種情況下授權。」他提到會堅持要對方公開道歉，是因為擔心「原創」被混淆，他認為每個創作者都應該被尊重，不然對原創者打擊會很大。
朱德庸也解釋他不願意授權的原因，因為他的作品曾授權製作成影視作品與音樂劇等，都是經過規畫而來，「不是先上車後補票的做法，這不符合程序。」