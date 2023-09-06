調侃柯文哲出事了！「民眾黨的人」衝公司堵486先生 他公開道歉
知名團購電商「486先生」陳延昶，過去就曾公開自己的民眾黨終生黨員的身分。不過今（6）日他卻突然在臉書上發文表示，自己因為調侃柯文哲出事了，同時也公開道歉，希望能保住黨籍。
記者潘毅/綜合報導
「我出事了！」486先生今日中午在臉書上發文透露，前兩天一位「民眾黨的人」跑到他的公司要堵自己，而公司的同仁詢問對方來意之後，讓486先生不禁感嘆「果然，我因為調侃柯文哲的話語出事情了！」
486先生坦言：「好好講的話肯定沒人鳥我，所以我話語雖然有點尖酸刻薄，但也是為了引起柯主席的注意。我經營486團購，常希望同仁能給我建言，而非都講好聽話。這麼多年在我的社群平台，我也常跟網友說給我指教給我意見，有錯改之無則嘉勉，因此我以為民眾黨以及柯文哲 阿哲主席也是這樣，但顯然並非如此。也怪我態度不夠端正，所以引起少數同志們不滿，對於我幼稚的言行，我在這公開道歉。」
同時486先生也希望民眾黨不要開除他這個資深的終身黨員，「如果真的要開除，請把當初一萬元的黨費退給我，大家好聚好散，可是如果可以，我還是希望我還能繼續留在民眾黨，讓我講一些我的真心話，畢竟現在良心難覓清流難尋阿。」