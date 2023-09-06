特企／《蔚藍檔案》主線劇情Vol.1最終篇第4章「誘騙者決戰」更新
NEXON旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於9月5日更新推出主線劇情Vol.1最終篇的第四章「誘騙者決戰」以及加入新學生千年科學學園「小雪」。玩家們可以透過這次劇情觀賞到在漫長旅程的終點，為了回到學生們身邊拚盡全力的老師，以及在過程中創造的奇蹟相關的故事。此外，在聯合作戰「誘騙者決戰」擊敗BOSS並完成「最終之戰」的玩家，可以獲得「青輝石」、「奧秘之書」、「10次招募票券」等獎勵。
這次更新也推出全新活動內容「修復作業：D.U.白鳥區」，玩家們可以在各個地區執行任務，使用獲得的點數進行廢墟「D.U.白鳥區」的重建作業。完成任務不僅可以獲得「信用貨幣」、「歐帕茲」等各種獎勵，還可以收集活動貨幣至活動商店內兌換各式各樣的道具。
同時，加入新學生「小雪」以及復刻「白子」特選招募。新加入的「小雪」隸屬於「千年科學學園」，作為神秘攻擊屬性的前鋒學生，擁有可以向圓形範圍內的敵人投擲隨機類型（子彈、電場、爆炎三種）的炸彈，造成敵人傷害的EX技能「難以處理的變數」。「白子」
則是隸屬於「阿拜多斯高中」的爆炸攻擊類型前鋒學生。使用EX技能「召喚無人機：火力支援」時，可以給予1名敵人攻擊力比例的強烈傷害。
另外，於7月開始更新主線劇情Vol.1最終篇以來，《蔚藍檔案》以高代入感的劇情與華麗的動畫受到玩家們的好評，在最終篇更新期間，接續達成韓國、香港App Store營收排名第1，再次驗證了《蔚藍檔案》強大的聲勢。更多有關《蔚藍檔案》主線劇情Vol.1最終篇第4章「誘騙者決戰」的詳細內容請至最終篇特別網頁進行確認。