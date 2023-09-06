雪莉生前受訪畫面曝光！f(x)出道日公開她遺作片段 61秒片惹淚崩
南韓女星雪莉（本名：崔真理）從童星出身，同時也是女團f(x)的一員，她的演藝生涯跨足影視歌三棲，卻在2019年10月14日離世，享年25歲。昨（5）日f(x)迎來成軍14周年紀念日，雪莉遺作《致真理》的預告片突然在網路上曝光，裡頭還有雪莉生前受訪的畫面，讓許多粉絲看了紛紛淚崩。
記者賴禹妡／綜合報導
雪莉生前遺作為《女孩，四繹》第二部曲，原先預計在2020年播出，但因遇到主演雪莉離世，發行計畫生變，雪莉在5篇短篇電影中已經拍完其中2篇，當時製作公司表示還在討論是否會公開雪莉遺作，之後就沒了下文。
綜合韓媒報導，《女孩，四繹2》改名為《致真理》，傳出這部作品將在10月舉行的第28屆《釜山國際電影節》首度公開第一集，裡頭包含雪莉生前最後的採訪內容。至於作品上線時間，Netflix目前仍在協調當中。
昨日官方釋出預告片，只見畫面先是雪莉的童年照，還有雪莉和f(x)團員們團聚的畫面，接著雪莉坐在攝影棚中受訪，並在鏡頭前自我介紹：「大家好，我是崔真理。」61秒影片曝光後，讓許多網友忍不住淚崩，紛紛留言悲喊：「她永遠活在我們心中。」