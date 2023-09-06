和妻子走訪文青聖地赤峰街 郭台銘喊「心情好」：沒看到我笑不停
鴻海創辦人郭台銘今（6）日和妻子曾馨瑩走訪文青聖地「赤峰街」，除了到獨立書店參觀外，也主動掏腰包買了幾本書，遇到年輕老闆也開心搭話，有意拉近與年輕人距離，郭台銘說，這是第一次妻子主動要求要跟行程，媒體詢問郭開心嗎？郭則笑著回應「當然開心，你沒看到我笑個不停」。
記者林怡昕／台北報導
郭台銘今天和妻子曾馨瑩走訪文青聖地「赤峰街」，雖然台北市豪雨下不停，但郭台銘和妻子在走訪赤峰街時，仍舊主動走進不少店家，郭台銘提及，太太昨天聽說自己要來赤峰街，主動說他也要來，更直呼「不要再到國外消費」，也感嘆可惜剛剛沒有時間和太太喝杯咖啡。
郭台銘在走訪赤峰街過程除了到獨立書店參觀外，也主動掏腰包買了幾本書，遇到年輕老闆也開心搭話，有意拉近與年輕人距離。
曾馨瑩受訪時提及，自己本來就很喜歡傳統產業結合新的創意，可以擦出不同火花，「今天聽到他們（郭台銘團隊）要來，我就很有興趣」，曾認為，要保留傳統東西，又要結合原本文化，現在很多年輕人都很注重永續，「我覺得永續精神很需要被傳承」。
郭台銘也說，妻子第一次主動要求要跟行程，這表示赤峰街有魅力，媒體詢問郭開心嗎？郭則笑著說「當然開心，你沒看到我笑個不停」，至於兩人的保養秘訣？曾馨瑩也直呼「我就很愛敷臉」，也認為心情要好很重要，更透露「偶爾會幫郭董敷臉」。