郭台銘參選總統要連署 鴻海劉揚偉：不參與！公司保持政治中立
鴻海集團今（6）日下午進行中元普渡，董事長劉揚偉領軍祈求事業順利。針對近來創辦人郭台銘參選總統要連署的部分，劉揚偉表示，站在集團的角度，集團絕對保持政治中立，不會參與連署，但不會鼓勵也不會禁止員工參與，因為那是員工自己的權益自己決定，劉也透露今年10月18日的鴻海科技日，郭台銘也因為身分的關係不會參加。
記者許家禎／台北報導
鴻海董事長劉揚偉今日現身集團中元普渡，會後針對景氣，他表示第三季是谷底，第四季鐵定比第三季還要好，至於PC市場是否會回到過去的榮景還要再觀察。至於近來外媒爆料美國威斯康新州工廠淪為蚊子館，他也再度澄清傳言與實際狀況實在差太多，因此有邀請當地媒體到現場參觀，證實並不是蚊子館且還非常忙碌，尤其像是伺服器與太陽能逆變器都是滿線生產。
而時間接近10月18日的鴻海科技日，外界好奇今年有沒有亮點？劉揚偉表示，鴻海科技日今年是第四年，累積很多經驗，這次會把過去在EV上做過的東西一次展出，也會把過去在系統上，如電池、電機、電控的成果跟大家分享，也有智慧城市相關整合的展覽，同時大家會看到跟AI相關的垂直整合展示。
至於過去都會參加鴻海科技日的創辦人郭台銘今年還會出現嗎？鴻海會協助郭台銘連署參選總統嗎？劉揚偉表示，因為郭現在的身份不一樣，算是準備參選，所以今年不會參加科技日。劉強調，站在集團立場，集團對政治保持中立，因此集團不會參與相關政治活動，也不會參與連署。
不過，劉揚偉也說集團並不會鼓勵或是禁止員工參觀相關活動，因為這些是員工自主決定是他們自己的權益，但從集團的角度來看，公司並不會參與連署，在政治上保持中立。