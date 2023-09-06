兆豐金中國曝險占淨值比18%　避過碧桂園、恆大、中植系地雷

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兆豐金進一步指出，在中國主要曝險產業為電子、通訊、半導體等大型企業，其中台商占83％，非中國外資企業10%，7%是財務不錯的陸資大型企業，整體來說，兆豐金在大陸曝險很低。同時，也沒有恆大、碧桂園、中植系的曝險，也沒有中國不動產的逾放案件。
兆豐金今（2023）年上半年稅後淨利達187.7億元，較去年同期大幅成長136%，創金控成立以來半年期間獲利新高；另累積至今年7月稅後淨利則一舉突破200億，達220.9億元，年成長率87%，EPS為1.58元，為公股金控第一。其中，銀行子公司因利差擴大並增加債票券投資部位，促使淨利息收益穩健成長，再加上貨幣交換利益及財務操作利益表現亮眼，今年上半年稅後淨利達185.1億元，相較去年同期大幅成長1倍。
另外，銀行子公司持續聚焦全球供應鏈移動商機，上半年海外及OBU稅前淨利較去年同期大幅成長51.9%; 銀行高資產業務穩健成長，截至今年上半年，管理資產規模排名第二，私人銀行業務預計於今年9月底正式營運。
票券子公司雖面臨債市波動劇烈，但專業團隊積極調整票債券操作，使得獲利能力仍維持歷年水準。另外，獲利雙引擎之一的證券子公司今年自營投資部位及承銷業務績效佳，上半年稅後淨利達10.9億元，相較去年同期成長466%。
至於產險子公司今年上半年表現雖受到再保提存的影響，但如果剔除防疫險相關影響數，核保利潤為2.8億元，較去年同期成長113%，其中火險業務較去年同期成長30%、汽車保險較去年同期成長9%，事實上今年7月單月獲利已達9千萬元，核心獲利持續改善中。
展望下半年，兆豐金總經理蕭玉美表示，考量全球市場不確定性仍存在，兆豐集團業務發展重點仍以風險控管為優先，並持續調結構、拉利差、增手收、擴行銷及強數位，其中銀行子公司將以風險可控為前提，持續加強國內外分行合作，快速掌握供應鏈等商情，以跨境平台串聯全球資源、服務及金流，為全球台商及其協力廠提供全方位服務。
在產業選擇上，兆豐將聚焦在全球供應鏈移動的潛力成長產業，並優先建立綠能、永續發展產業部位，優化放款結構並維持良好資產品質，以帶動獲利穩健成長。
票券子公司因受市場仍處升息環境影響，持續積極拓展潛在客戶、伺機布局投資部位，以增進收益及減緩資金走升壓力。證券子公司將提升交易線上化、增加經常收入、強化操作績效並降低部位風險，以求財務穩健；並持續促進經紀暨財富管理、自營及承銷3大業務均衡發展，使證券子公司獲利來源多元化，對外亦能提供客戶完整服務。
在產險子公司的部分，也將持續進行動態式檢視及業務調整，推展具獲利性的核心險種業務，強化公司風險控管，積極建構數位文化，強化資訊基礎建設，提升數位行銷的成效。