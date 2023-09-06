影／賴清德政策牛肉上菜了！首場「國家希望工程」3大意義曝光

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據悉，賴清德不只親自架構內容，全程27分演講一氣呵成不看稿，更嚴謹於細節，上場前一刻仍持續調整簡報資訊，力求有系統全面性地向全民公開願景。
黨內人士提到，首場「國家希望工程」國政發表會有3項重要意義，其一為民進黨三大親綠智庫首度大集合，由新境界智庫、台灣智庫以及青平台基金會三大智庫，邀請超過200位學者專家、企業界，以及NGO代表彙整成「國家希望工程」。
黨內人士指出，領銜主辦的新境界基金會，是民進黨長年培養人才最重要搖籃，由邱義仁與新境界智庫執行長陳東升領隊，囊括台灣經濟研究院長張建一、中研院社會學翹楚吳介民等人才，加上由鄭麗君擔任董事長的青平台基金會，及正國會林佳龍體系的台灣智庫執行長呂曜志等，顯示賴副總統治國理念受到廣泛支持，從政好人緣獲得產官學積極協助。
其次為智庫名單「跨世代跨領域」全面規劃，黨內人士表示，200位智庫學者名單從科技產業到文化藝術，尤其跨世代、跨領域意見受重視，從重量級的中研院士朱敬一，到網路高聲量的中生代都齊聚，包括國際專家陳方隅教授、數位翹楚李崇僖、國安領域陶儀芬、產業經濟蔡明芳老師等，並邀請青年世代、青農代表與會，見證智庫人才的跨世代傳承以及廣納建言的意義。
至於第三項意義，黨內人士提到，「國家希望工程」是賴清德從政30年歷經不同階段的思考結晶，為了系統性向國人報告國家希望工程的政見，預計未來規劃系列記者會呈現，下周二將推出0至22投資未來世代政見，向國人解說；此外，競總文宣群更針對國家希望工程記者會量身打造衍伸主視覺與動畫，展現賴清德對於國家希望工程呈現給大家的用心與高標準。