FIBA世界盃／Schroder熄火！德國能晉級 得幸虧Wagner兄弟站出來
FIBA世界盃男籃8強戰，德國今（6）日在主將Dennis Schroder熄火、全場命中率不到2成的情況下，靠著Wagner兄弟聯手攻下28分，終場以81:79戰勝強敵拉脫維亞，驚險晉級四強。
記者黃建霖/綜合報導
拉脫維亞絕對是本屆賽會至今為止的最大黑馬，在賽前並不被看好的情況下，居然一路打進到8強，連克法國和西班牙，跌碎外界眼鏡。而上一屆拿下第18名的德國，今年在Schroder的帶領下，目前還未償一敗，氣勢也十分高昂。
這場比賽上半場比賽成為一場防守戰，雙方團隊命中率都有些低迷，且沒有球員上雙，德國兩節打完僅以36:34領先2分。
德國這一場主控Dennis Schroder被嚴加看管，26投僅4中，僅進帳9分5助攻。好險Wagner兄弟挺身而出，Moritz Wagner攻下12分4籃板，Franz Wagner則拿到16分8籃板3助攻，讓球隊在驚滔駭浪中過關。
拉脫維亞方面，有多年NBA資歷的長人射手Davis Bertans攻下20分，Arturs Zagars得到24分8助攻、Rodions Kurucs斬獲7分10籃板3助攻。