▲Hyundai Venue Espresso 義式咖新色登場，建議售價 75.9 萬起！

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充滿濃厚義式風情、融合了復古和時尚元素的VENUE「Espresso義式咖」駕乘感受同樣令人驚艷，小巧的車體、迴轉半徑5.07米讓VENUE在繁忙的都市環境中輕鬆自如穿梭。天生出色的剛性車體，結構62%採用HSS高剛性鋼材打造，確保了卓越的安全性和耐用性。搭載新世代Smartstream 1.6升引擎和模擬8速IVT變速系統，善用6種駕馭模式功能讓您可以暢遊不同路況情境，從而享受個性化樂趣駕駛體驗。
VENUE「Espresso義式咖」配備3D AVM環景影像系統，以主動安全守護新手駕駛可以從容會車、停車。VENUE搭載HYUNDAI SmartSense先進安全科技，包含LKA車道偏移輔助系統、LVDA前方車輛駛離提醒系統、DAW駕駛疲勞警示系統、LDW車道偏移警示系統、FCW前方撞擊警示系統、FCA前方主動煞停輔助系統和HBA智慧型遠近光燈調節系統等，為您的駕駛增添了額外保障。
VENUE「Espresso義式咖」小巧卻厲害，將豐富的功能配備和時尚設計完美融合，兩等級GLB雙色售價$75.9萬元與GLC車型售價$79.9萬元，數量有限即刻現身全台HYUNDAI展示中心，最新超顯色等妳開回去！