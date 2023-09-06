▲Mercedes-Benz 推 Vision One-Eleven 概念車！

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Mercedes-Benz Vision One-Eleven 配備來自 YASA的兩款先進的軸向磁通電動馬達。YASA 是位在英國牛津的電動馬達專家，2021 年七月成為 Mercedes-Benz AG 100% 持股子公司，集團因此取得極具潛力的獨特新技術，重新定義未來的電動車駕駛性能。YASA 新一代軸向磁通馬達將在 Mercedes-Benz 的 Berlin-Marienfelde 工廠生產，目前雙方也正攜手朝大規模量產努力，作為未來性能車款動力系統的核心，以滿足新一代電動車需求。除此之外，得力於位於英國 Brixworth 子公司 Mercedes-AMG High Performance Powertrain 賽車專家的專業實力，Vision One-Eleven運用全新性能導向概念電池系統，搭配高性能液冷圓柱形電池和創新電池化學技術。
除了動力和扭矩密度，更窄的封裝規格使重量與尺寸得以雙雙下降，相較於市面上相同動力輸出的電動馬達，軸向磁通馬達的重量僅三分之一，且佔用空間也只有徑向式的三分之一；這讓工程師有了全新選項，在設計電動車時擁有更大自由。
「軸向磁通電動馬達重量大幅減輕也更緊湊，且性能勝過目前 99% 純電車搭載的同級徑向磁通電動馬達。在軸向磁通電動馬達中，電磁沿著馬達轉軸平行方向流動，效率極高。在徑向磁通電動馬達中，磁通方向與轉軸垂直。與徑向磁通馬達相比，軸向式的動力儲備明顯更高也更持久，將性能提升至全新水準。」
—YASA 創辦人暨技術長 Tim Woolmer—
【技術亮點2】類比數位相融—點陣式 UI/UX 展現復古未來式
與現代化內裝對比的是儀表板資訊以點陣式影像呈現，使當前時速等資訊顯目展示，車子頭尾燈條同樣也以像素點陣樣貌相互呼應。3D 點陣式影像的呈現，如同「數位化早期」的新聞跑馬燈風格，以粗糙QR code圖像，透過玻璃像素隨觀看角度不同呈現色彩漸層變化，幻化為數位藝術品。相對應的，真實影像則清晰顯示在方向盤旁的高解析度顯示螢幕上。
Mercedes-Benz Vision One-Eleven 詮釋了虛實快速整合的趨勢，透過相同圖像、不同呈現形式的概念，進化版的 MBUX Hyperscreen 將8位元點陣風格的靈魂要素融入品牌設計， 充分展現復古未來感。
【技術亮點3】創造實驗性空間 UI 設計—擴增實境將用戶體驗推向新境界
因應本次 Vision One-Eleven 全球發表，Mercedes-Benz 設計師整合擴增實境 (AR) 至虛擬原型車艙，開創前所未有的用戶體驗。當駕駛戴上 Magic Leap 2 AR 眼鏡後，眼前立即出現各種與周遭環境融合的高解析度數位內容。此技術結合實體車艙與超越螢幕的數位使用介面 (UI) ，打造一個無縫融合的空間。
Mercedes-Benz 自 2015 年推出 F015 概念車後不斷探索擴增實境 (AR) 技術，並在Vision One-Eleven之上有了進一步的展現，其中包含：儀表板上的資訊和投射於環境四周的資訊。透過 Mercedes-Benz Zero Layer 零層級螢幕使用介面 (UI)，輔以擴增實境 (AR) 技術，可將包括模組、3D 圖示和導航地圖等元素投射實體車艙中；而儀表板和方向盤周圍的控制介面同樣結合擴增實境 (AR)，將使用者體驗推向全新境界。
Vision One-Eleven 展示的擴增實境 (AR) 體驗由 Mercedes-Benz 設計師與專家和 Magic Leap 技術專家合作研發改良，搭配超先進的 Magic Leap 2 AR 眼鏡，得使180 度的擴增實境 (AR) 結合車外的真實世界和虛擬原型，讓車與環境無縫融合。地圖元素也能投射至環境中並可加入更多資訊，像是想去的地點，或是彎道另一端在施工等潛在危險。在如 X 光般的透視景象中，用戶可以只保留必要資訊，例如，阻擋駕駛視線的物件（A 柱、車門甚至引擎蓋）將會變成「透明」，以充分提升用戶體驗。此用戶使用介面 (UI) 為 Mercedes-Benz 開創不受技術限制的使用體驗，而它背後代表的是一個更遠大的延展實境 (Extend Reality) 願景，以實現極致流暢的用戶體驗。
【設計亮點1】內裝及外觀設計—渾身是勁的弓形設計
Mercedes-Benz Vision One-Eleven 設計靈感源自 1960 至 70 年代的傳奇實驗車款 C 111，其獨樹一格的鷗翼車門和搶眼的橘黑色塗裝，使這款追求極致空氣力學的中置引擎跑車成為當時設計標竿。而Mercedes-Benz Vision One-Eleven 車身細膩的 One-Bow 設計，從低伏的車頭到肌理分明的後半部勾勒出平滑弓形，讓僅 1,170 毫米高的車身輪廓富有雕塑感，與古銅橘色及Alubeam Silver 銀色塗裝和諧相襯，更顯頂級質感與奢華格調。
車側鮮明特徵包括齊平的鷗翼車門和車窗，外部以點陣式影像包覆，並將大尺寸輪圈無縫嵌入大鷗翼下方輪拱中，強化車輛的運動感與先進空力意象。結合衝突美學，在輪框上運用結構感強烈的元素設計，與極簡光滑的車體表面形成鮮明對比；由 C 111 車身下半部黑色塗裝的設計演變而來的空力套件，包含車身前後的貼地霧面黑色裙板、側邊門檻下沿刀鋒型輪廓，皆營造出俐落的視覺連貫性。而Mercedes-Benz Vision One-Eleven 的黑色「龍骨」也使車輛與路面之間無縫過渡，貼地感更勝 C 111。
【設計亮點2】車頭/尾設計—揉合復古元素與數位化細節
致敬C 111經典外型， Mercedes-Benz Vision One-Eleven 在設計細節上亦有許多獨到之處。車頭沿襲了低矮圓角矩形設計，搭配3D 點陣式燈條顯示，將 C 111 的圓形車燈數位化。而與 C 111的不同之處，Vision One-Eleven 採用U 形前裙板，輔以引擎蓋的黑色進氣口，使輪廓更加鮮明；車尾採用輪廓張揚的擴散器，橫跨其上的是與前端車頭相同的點陣式紅色尾燈，另外車尾也和車側刀鋒裙板皆藏有藍色背光，在輪圈內側也配有圓形照明元件。
【設計亮點3】內裝設計—首款運用「起居室空間」(lounge) 概念的超跑內裝
進入車內，Mercedes-Benz Vision One-Eleven 善用電動馬達的緊湊體積，為首款導入「起居室空間」(Lounge) 概念的超跑內裝：在Race 模式下，直立椅背結合精巧的觸控螢幕，提供極致精簡的駕控配置。而於Lounge 模式下，座椅傾倒後即會與底盤、中控台和後車廂變成一體化空間，使乘客得以像在「起居室空間」一樣放鬆休息，此設計為未來超跑開創嶄新體驗。
Mercedes-Benz Vision One-Eleven 的內裝配備同樣精簡，目標是盡可能減少附加元素。以規格跳脫傳統的座椅為例，椅墊貼齊嵌入車地板，乍看就像 F1 賽車的桶型賽車椅。橘色四點式安全帶和閃亮的拋光安全帶扣進一步加強熱血運動氣息。然而儘管運動感濃厚，這款創新座椅仍不失舒適豪華，不僅能夠配合需求調整椅背角度，其亮面銀色菱格布面也讓車內具備科幻氛圍與頭等艙豪華感受。