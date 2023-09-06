新臺幣 428 萬元起 / 汽柴油雙動力　INEOS Grenadier 正式在臺發表

INEOS Grenadier 台灣市場正式發表，售價 428 萬元！

▲INEOS Grenadier 台灣市場正式發表，售價 428 萬元！
▲INEOS Grenadier 台灣市場正式發表，售價 428 萬元！

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今年車壇備受矚目的新興品牌 – INEOS Grenadier，自六月底由永三國際宣布取得台灣市場總 代理，收穫眾多熱烈討論及好評，延續品牌的高人氣，總代理永三國際特別於今日(9/6)舉辦 品牌首度公開發表會，將這款結合經典風格與當代科技的全時四輪驅動越野車展現在大眾面前。 在高達十米的流水瀑布前，遠眺台北 101 都會光影，曠野與城市的衝突美學，完美呈現 INEOS Grenadier 硬派純粹的獨特魅力。

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Grenadier 車款命名的靈感源自於位於英國倫敦、極具歷史韻味之同名酒吧。2017 年，熱愛 汽車文化且同時為資深越野冒險家的 INEOS 集團創辦人- Jim Ratcliffe 身處 Grenadier 酒吧， 在一次與好友的談話間，深感市面上既有的越野車無一能滿足他苛求完美的期待，於是集結各 領域菁英，創立 INEOS Automotive 團隊，將英式粗獷主義設計靈魂與德國精密嚴謹的造車工 藝結合，創造出當代越野新星 – INEOS Grenadier。

Grenadier 的外觀設計凸顯強悍硬派個性，方正車身結構承襲經典越野造型，專屬開發的梯形 大樑底盤結構，車架內外皆施以雙層防鏽處理，結合前後固定軸與多連桿線圈懸吊系統設定， 完美構成 Grenadier 堅強越野實力。集結各項車輛設定，Grenadier 35.5°進入角、28.2°穿越 角、36.1°離去角，以及 264mm 的離地高度和 800mm 涉水深度，無懼艱難路況與極端氣候， 成就最堅實可靠的耐用與實用性。

在動力方面，Grenadier 搭載屢獲殊榮的 BMW 3.0 升直列六缸渦輪增壓引擎，以及 8 速 ZF 手 自排變速系統、雙速加力箱的配置，帶來平穩滑順的扭力輸出及換檔體驗，搭配 Brembo 強 悍制動性能，展現出色越野動態表現與公路駕乘品質，路況多變也無所畏懼。

在內裝設計上，Grenadier 自是有其風格獨具之處，緊扣品牌 Built on Purpose 設計理念，僅 保留必要的控制按鈕元件，刻意加大所有實體按鍵間距，顛簸路面行駛或配戴手套時操作也直 覺合理，更可於機艙式頂控面板切換越野、涉水模式設定，同時預留前後差速器鎖控制面板、 外接電源控制開關組位置，符合加裝拖車勾、絞盤、探照燈等配備所需。車室中的抗水級內裝 及可拆式耐磨排水地板，若遇泥濘覆蓋也可輕鬆沖洗。RECAROTM 座椅優秀的包覆力提供駕駛 良好的支撐力和舒適性，無論征服崎嶇山路或是公路行駛都安全無虞。Grenadier 獨特 30/70 分離式尾門設計，即便連接拖車或身處狹窄區域都能輕鬆開啟，1,255L 寬敞方正的後車廂儲 物空間搭配收納固定配件，只管盡情堆疊旅行所需，另可選配 Safari 獵遊風格天窗、羅盤高 度計、Nappa 皮革或復古苯染馬鞍皮革包覆方向盤等多元配件，打造獨具個性的專屬座駕。

延續永三汽車集團的服務理念，以提供最細緻的客戶體驗為目標，INEOS Grenadier 展示暨服 務中心預計將於今年第四季於台北及台中同步開幕，同時為服務南部客戶，高雄地區也將成立 INEOS Grenadier 服務中心，貫穿南北佈局全台，INEOS Grenadier 將於台灣市場提供更全 面的銷售以及售後服務。永三汽車集團董事長張定民先生表示:「INEOS Grenadier 品牌的加 入，拓展了永三汽車集團的服務版圖，全新跨足到頂尖越野市場，為集團後續的發展增添了更 多的可能性。而 INEOS Grenadier 的卓越性能與經典風格，更將為台灣的越野愛好者提供絕 佳的選擇，我們期待為客戶帶來嶄新的駕乘體驗，並持續提供最高品質的客戶服務。」

建議售價隨發表會正式公布，Grenadier 的台灣基本車價為 428 萬起，並將同時導入汽油和柴 油版本，以滿足不同使用需求。此外，Grenadier 亦提供多樣化的配件選項供消費者選擇，讓 每位車主都能根據個人喜好打造出個性專屬的座駕。

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