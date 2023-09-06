▲INEOS Grenadier 台灣市場正式發表，售價 428 萬元！

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Grenadier 的外觀設計凸顯強悍硬派個性，方正車身結構承襲經典越野造型，專屬開發的梯形 大樑底盤結構，車架內外皆施以雙層防鏽處理，結合前後固定軸與多連桿線圈懸吊系統設定， 完美構成 Grenadier 堅強越野實力。集結各項車輛設定，Grenadier 35.5°進入角、28.2°穿越 角、36.1°離去角，以及 264mm 的離地高度和 800mm 涉水深度，無懼艱難路況與極端氣候， 成就最堅實可靠的耐用與實用性。
在動力方面，Grenadier 搭載屢獲殊榮的 BMW 3.0 升直列六缸渦輪增壓引擎，以及 8 速 ZF 手 自排變速系統、雙速加力箱的配置，帶來平穩滑順的扭力輸出及換檔體驗，搭配 Brembo 強 悍制動性能，展現出色越野動態表現與公路駕乘品質，路況多變也無所畏懼。
在內裝設計上，Grenadier 自是有其風格獨具之處，緊扣品牌 Built on Purpose 設計理念，僅 保留必要的控制按鈕元件，刻意加大所有實體按鍵間距，顛簸路面行駛或配戴手套時操作也直 覺合理，更可於機艙式頂控面板切換越野、涉水模式設定，同時預留前後差速器鎖控制面板、 外接電源控制開關組位置，符合加裝拖車勾、絞盤、探照燈等配備所需。車室中的抗水級內裝 及可拆式耐磨排水地板，若遇泥濘覆蓋也可輕鬆沖洗。RECAROTM 座椅優秀的包覆力提供駕駛 良好的支撐力和舒適性，無論征服崎嶇山路或是公路行駛都安全無虞。Grenadier 獨特 30/70 分離式尾門設計，即便連接拖車或身處狹窄區域都能輕鬆開啟，1,255L 寬敞方正的後車廂儲 物空間搭配收納固定配件，只管盡情堆疊旅行所需，另可選配 Safari 獵遊風格天窗、羅盤高 度計、Nappa 皮革或復古苯染馬鞍皮革包覆方向盤等多元配件，打造獨具個性的專屬座駕。
延續永三汽車集團的服務理念，以提供最細緻的客戶體驗為目標，INEOS Grenadier 展示暨服 務中心預計將於今年第四季於台北及台中同步開幕，同時為服務南部客戶，高雄地區也將成立 INEOS Grenadier 服務中心，貫穿南北佈局全台，INEOS Grenadier 將於台灣市場提供更全 面的銷售以及售後服務。永三汽車集團董事長張定民先生表示:「INEOS Grenadier 品牌的加 入，拓展了永三汽車集團的服務版圖，全新跨足到頂尖越野市場，為集團後續的發展增添了更 多的可能性。而 INEOS Grenadier 的卓越性能與經典風格，更將為台灣的越野愛好者提供絕 佳的選擇，我們期待為客戶帶來嶄新的駕乘體驗，並持續提供最高品質的客戶服務。」
建議售價隨發表會正式公布，Grenadier 的台灣基本車價為 428 萬起，並將同時導入汽油和柴 油版本，以滿足不同使用需求。此外，Grenadier 亦提供多樣化的配件選項供消費者選擇，讓 每位車主都能根據個人喜好打造出個性專屬的座駕。