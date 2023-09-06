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加速電氣化進程，Audi 搶先揭露 Q6 e-tron 正式內裝鋪陳

▲加速電氣化進程，Audi 搶先揭露 Q6 e-tron 正式內裝鋪陳
▲加速電氣化進程，Audi 搶先揭露 Q6 e-tron 正式內裝鋪陳

2GameSome - 有車賞

為 IAA Mobility 2023慕尼黑車展開啟序幕，Audi於福斯集團媒體之夜上，同步揭露Q6 e-tron的革命性駕駛座艙與從內而外的設計理念，以三維空間打造兼具美學、人體工學的車內座艙，更貼近使用者需求。同時Audi Q6 e-tron更是Audi 首輛基於全新電動平台PPE(Premium Platform Electric)技術打造的電動車，並率先搭載全新E3電子架構，全新的操作理念提供不斷更新的個人化資訊娛樂與智聯體驗，完美融入顧客的數位生活圈，於科技、美學及永續發展面向實踐完美平衡。

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全方位數位化、永續發展與個人化自由，是對美好時間與豪華移動的新定義，Audi設計總監Marc Lichte於福斯之夜介紹四環設計DNA的新世代內裝設計代表作- Audi Q6 e-tron，以人為核心，融合數位體驗和美學設計重新佈局車內空間，首先進入車室為駕駛前方獨立Audi MMI 全景顯示螢幕採用曲面設計與OLED技術，由11.9吋的Audi虛擬座艙與14.5吋MMI觸控顯示幕所組合而成，前座乘客前方設有獨立10.9吋的MMI顯示幕，兩者完美融合打造Digital Stage 數位座艙舞台。另可額外選配擴增實境的HUD抬頭顯示器，可於前擋玻璃投射出清晰影像畫面，提供駕駛如速度、交通號誌、輔助與導航圖示。

Audi Q6 etron 是第一個以新開發的PPE平台 (Premium Platform Electric) 和新 E3 電子架構所打造的車型，建構於全新電動平台與設計新準則之下，整體設計以人為本，以乘員的需求作為空間氛圍與功能設計的出發點，使Audi Q6 etron 實現了科技、美學和永續的完美平衡，刻劃出清晰簡約的車室格局，並提供舒適且溫馨的室內氛圍。

如同sphere系列概念車由內而外的設計，全新Audi Q6 etron車型系列的內裝比起以往更加貼近用戶需求，並進行相應的新設計規劃。例如，特別將立體的高對比元素放置在前景或背景，創造出與乘員完美契合的美學與人體工學空間，只要一進入車室便能有寬敞輕盈且舒適的感受。

「Softwrap」從車門至整個座艙，延伸至中控台，營造出均勻而溫馨的空間感，同時座椅也採用一致色調和高質感的材料，其中亦融入再生材質。S系列的Softwrap中，使用了100%回收的聚酯纖維面料「elastic melange」，在S line和S型車型中，運動座椅也可選配回收材料製成的Dinamica微纖維或精緻且帶有菱形縫線的Nappa皮革。而儀表板上的材質也可自由選擇，部分為再生原料製成，顧客甚至可以選擇碳黑色的鋁板、碳纖維、或是碳黑色的高科技網布。高科技網布是一種創新以及充滿科技感的聚酯纖維面料，也是回收材料製成的新型面料，而地墊則是由回收舊漁網、地毯及工業廢棄物等製成的Econyl再生尼龍布料，實踐永續循環利用的精神。

而空間部分，Audi Q6 e-tron體現四環品牌的DNA，於駕駛、充電性能與創新科技之間取得完美平衡。在專為電動汽車開發的全新 PPE 平台之上，車內不僅擁有寬敞的乘坐空間，亦具備多元的儲物空間，非常適合日常使用，後行李箱提供526 公升的置物空間，當後排座椅傾倒即可增加至 1,529 公升，後排座椅可4:2:4獨立傾倒。此外，前引擎蓋下還有另外 64 公升的收納空間，方便存放行動充電線或小件行李包。另外，車內設有具備通訊功能之互動燈光（Interaction light, IAL）能幫助車輛與車內乘員進行互動，採用亮度高達 1,200 cd流明 的LED燈條，以寬大的弧度環繞車內與駕駛座艙。IAL提供三大核心功能包含車內氛圍、歡迎功能(於鎖定/解鎖時顯示)、輔助安全(可動態輔助轉向信號燈顯示、或以脈衝光形式顯示目前電輛狀態、充電進度)等不同用途。

全新電子平台使Audi 車主體驗更甚以往的數位化進程，Audi Q6 e-tron作為首款使用全新E3架構的車型，其搭載數位內裝，智能互聯網連結多樣數位功能，帶來全新的創新車艙體驗。 同時Audi 於Audi Q6 e-tron 中引進與軟體公司 CARIAD 共同開發的資訊娛樂平台，以Android Automotive為基礎，並持續進行軟體更新確保車輛系統隨時保持最新狀態，用戶不管在線上或線下皆可使用Audi智慧語音助理控制多種車輛功能，可於儀表板和抬頭顯示器上呈現。除了以「Hey Audi」啟動語音助理，也可透過其他方式和 myAudi app啟動。基於多功能而言，新的顯示和操作方式可讓駕駛使用語音對話搜索最近的充電站。智慧語音助理會不斷學習用戶行為並提供最好的服務，服務內容可以分為三類：主動建議（根據上下文內容主動建議啟動相關功能）、智能例行程序（例如根據外部溫度使用座椅空調）、智能列表（如通話列表）。透過與 CARIAD 及其合作夥伴 Harman Ignite 聯合開發的應用程式商店，乘客可透過 MMI 顯示螢幕直使用第三方應用程序，無需智慧型手機可直接安裝在Audi訊息娛樂系統上，用戶也可以透過語音命令與應用程序進行交流。

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